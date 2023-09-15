طبعة رابعة من رواية بحر أزرق قمر أبيض للكاتب العراقى حسن البحار

ولا تكتفى الرواية بسرد الحوادث والحكايات في موانئ العالم البحرية بل تعتمد التصوير الداخلي للشخصيات والاسترجاع والحوارات المحسوبة واستخدام صور الطبيعة الغاضبة أو الهادئة لبناء معادل نفسي لما يجري داخل الشخصية الرئيسة من انفعالات، مع ورسم حوادث حاسمة لاختبار متانة القدرات الروحية للإنسان، فضلاً عن التعريف بالشخصيات السردية.

تتحرك أحداث الرواية ضمن مساحتين اجتماعيتين هما مساحة الموانئ التي زارتها السفينة ومساحة السفينة وطاقمها، ثم انتقلت الى مساحة ختامية هي مساحة الاستقرار العائلي بعيدًا عن مهنة البحر التي أوجدتها، وهي النهاية السعيدة بالمصطلح السينمائي.

الرواية تؤسس لأسلوب جديد في أدب الرحلات يقوم على الربط بين السرد الروائي والوقائع التاريخية بتوظيف التنوعات الجغرافية في الرواية، وقد استفاد حسن البحار من خبراته العلمية والمهنية في تقديم هذا النوع من الكتابة الإبداعية، واستطاع أن يجعل من البِحار والسفن جزءًا من البناء السردي المتناسق والمتكامل مع واقع الأحداث حيث عمد أن تكون هذه الرحلات نسق مضمر داخل النص ولم يُشِر إليها بشكل مباشر فتنحى الرؤيا منحى آخر لا يخدم المضمون ويكون التناول مهنيًا أكثر منه إبداعيًا. فأنتج لونًا مميزًا من ألوان السرد يتضافر فيه الصنعة الروائية مع الاستكشاف مع الطرح الجديد مع رحلة المتلقي وخروجه من محيطها إلى محيط آخر يستكشف في هيكل جديد في عالم البحار الغريب المليء بالمغامرات والمُحاط بالدهشة والمتعة.



