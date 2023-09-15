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فعاليات اليوم.. مهرجان راجعين للمدارس بمتحف الطفل ومئوية سيد درويش بالإسكندرية

9/15/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها..



ينظم متحف الطفل مهرجان "راجعين للمدرسة" والذى يشمل أنشطة متنوعة
تستهدف الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة، وكذلك أولياء الأمور من الأمهات والآباء، تقام الفعالية الساعة الثانية ظهراً وتستمر على مدار ثلاث ساعات بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع، "متحف الطفل" أحد المنصات التابعة لجمعية مصر الجديدة وذلك بمناسبة قرب نهاية الإجازة الصيفية وبداية عام دراسي جديد.



تعقد مؤسسة ابن رشد للفكر الحر فى برلين، ندوة ثقافية بعنوان التغيرات المناخية والبيئة المستدامة: تحديات الإعلام البيئي في العالم العربي، يتحدث فيها كل من الإعلاميين مبروكة خذير ومحمد ثروت وخالد سليمان، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.



يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، في تمام السادسة مساءً عرض الحكي والغناء (شفيقة ومتولي.. حكاية النخل والرمل والكحل والريحان) كتابة وإخراج الفنان أسامة الهواري وألحان محمد خالد وتمثيل شباب ورشة المسرح بالمركز.



ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بمئوية الموسيقار سيد درويش يقدم طلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية حفلا في السابعة والنصف مساء على مسرح سيد درويش، يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.







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