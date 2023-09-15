فعاليات اليوم.. مهرجان راجعين للمدارس بمتحف الطفل ومئوية سيد درويش بالإسكندرية

فعاليات اليوم.. مهرجان راجعين للمدارس بمتحف الطفل ومئوية سيد درويش بالإسكندرية
التاريخ
9/15/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها..
ينظم متحف الطفل مهرجان "راجعين للمدرسة" والذى يشمل أنشطة متنوعة
تستهدف الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة، وكذلك أولياء الأمور من الأمهات والآباء، تقام الفعالية الساعة الثانية ظهراً وتستمر على مدار ثلاث ساعات بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع، "متحف الطفل" أحد المنصات التابعة لجمعية مصر الجديدة وذلك بمناسبة قرب نهاية الإجازة الصيفية وبداية عام دراسي جديد.
تعقد مؤسسة ابن رشد للفكر الحر فى برلين، ندوة ثقافية بعنوان التغيرات المناخية والبيئة المستدامة: تحديات الإعلام البيئي في العالم العربي، يتحدث فيها كل من الإعلاميين مبروكة خذير ومحمد ثروت وخالد سليمان، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.
يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، في تمام السادسة مساءً عرض الحكي والغناء (شفيقة ومتولي.. حكاية النخل والرمل والكحل والريحان) كتابة وإخراج الفنان أسامة الهواري وألحان محمد خالد وتمثيل شباب ورشة المسرح بالمركز.
ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بمئوية الموسيقار سيد درويش يقدم طلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية حفلا في السابعة والنصف مساء على مسرح سيد درويش، يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش منها النشيد الوطنى، الحلوة دى، أهو ده اللى صار، طلعت يامحلا نورها، دنجى دنجى، زورونى كل سنه مره وأنا المصرى.
MENAFN15092023000132011024ID1107079914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.