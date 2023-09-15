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ناسا تكشف عن نتائج دراسة الأجسام الطائرة المجهولة

9/15/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا عن نتائج تقريرها الذي طال انتظاره حول الأجسام الطائرة المجهولة، وتقول إنه "لا يوجد سبب لاستنتاج أن التقارير الحالية لها مصدر من خارج كوكب الأرض".



تم إجراء الدراسة من قبل فريق مستقل للظواهر الشاذة غير المحددة (UAP)، وهو مجموعة من 16 خبيرًا من مختلف مجالات العلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي (AI) واستكشاف الفضاء وسلامة الطيران والإعلام والابتكار التجاري، space.



ومن خلال مشاركة مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث UAP، بما في ذلك لقطات "Tic Tac" الشهيرة التي عُرضت أمام الكونجرس الأمريكي خلال جلسة استماع في يوليو، سلط الفريق الضوء على التهديد الذي يتعرض له المجال الجوي من خلال مثل هذه الأجسام الطائرة غير المحددة.



ومع ذلك، نقلاً عن شيرلوك هولمز، فقد بددوا آمال صيادي الكائنات الفضائية في كل مكان بالقول إنه لا يوجد دليل على أن التكنولوجيا من خارج كوكب الأرض.



وكتب الفريق: "هناك تواصل فكري بين الافتراض بأن الحضارات البعيدة خارج كوكب الأرض قد تنتج تقنيات يمكن اكتشافها، والبحث عن تلك التقنيات الأقرب إلى الوطن".



ولكن في البحث عن الحياة خارج الأرض، يجب أن تكون الحياة خارج كوكب الأرض نفسها هي فرضية الملاذ الأخير - وهي الإجابة التي لا نلجأ إليها إلا بعد استبعاد جميع الاحتمالات الأخرى، وكما قال شيرلوك هولمز: "بمجرد القضاء على المستحيل، فإن كل ما يتبقى، مهما كان غير محتمل، يجب أن يكون الحقيقة"، وأضاف: "حتى الآن، في الأدبيات العلمية التي راجعها النظراء، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أصل خارج كوكب الأرض لـ UAP".



ومع ذلك، فإن المجموعة لا تستبعد وجود حياة خارج كوكب الأرض بشكل كامل.



وقالت المجموعة: "تتمتع هذه المجتمعات العلمية المدعومة من وكالة ناسا بخبرة ذات صلة في تحديد ما إذا كانت الملاحظات التي قد تبدو غير عادية للوهلة الأولى تبرر في الواقع تقديم ادعاءات غير عادية ثم التواصل بشأنها".



وتركز العديد من المهام العلمية لوكالة ناسا، جزئيًا على الأقل، على الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحياة موجودة خارج الأرض، وتشمل هذه التحقيقات مهمات تبحث عن بصمات حيوية، ربما على المريخ أو الأقمار الجليدية التي تدور حول كوكب المشتري وزحل - وكذلك في أماكن أبعد، في نسب الجزيئات الموجودة في الأجواء للكواكب الخارجية.



وفي العام المقبل، ستطلق وكالة الفضاء مهمة أوروبا كليبر، لزيارة أحد أقمار المشتري الجليدية للبحث عن علامات الحياة، انطلقت مهمة القمر الجليدي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق من هذا العام.



وأشارت المجموعة أيضًا في تقريرها إلى أن بعض أعضائها تلقوا رسائل كراهية من زملائهم لانضمامهم إلى اللجنة، بينما تعرض آخرون "للسخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي".



ويأتي التقرير بعد يوم واحد من الكشف عن كائنين "غير بشريين" خلال جلسة استماع في الكونجرس المكسيكي حول UAP.







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