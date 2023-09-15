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تقرير: Spacex قد تحصل على ترخيص لإطلاق المركبة الفضائية الثانية فى أكتوبر

9/15/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة SpaceX للإقلاع الثانى على الإطلاق لمركبة Starship، أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، من موقع Starbase الخاص بها في جنوب تكساس، والسيارة التي من المقرر أن تحقق هذه القفزة جاهزة للانطلاق ، وفقًا لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، وتحتاج شركة SpaceX فقط إلى الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك رخصة الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).



من الممكن أن يأتي هذا الترخيص قريبًا، ولكن ربما ليس بالسرعة التي يريدها " ماسك



وقالت بولي تروتنبرج، القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، للصحفيين على هامش المؤتمر: "نحن نعمل بشكل جيد معهم وأجرينا مناقشات جيدة، والفرق تعمل معًا وأعتقد أننا متفائلون [بشأن إصدار ترخيص] في وقت ما من الشهر المقبل" وفقا لرويترز .



وأنهت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA ) يوم الجمعة الماضي (8 سبتمبر) تحقيقاتها بشأن الرحلة الأولى لمركبة ستارشيب، والتي حدثت في 20 أبريل. وتهدف هذه المهمة الاختبارية إلى إرسال المرحلة العليا من مركبة ستارشيب التي يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) إلى معظم الطريق حول الأرض. مع استهداف الهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.



لكن ستارشيب عانت من عدة مشاكل بعد وقت قصير من إطلاقها، بما في ذلك فشل مرحلتيها في الانفصال، وقامت شركة سبيس إكس بتفجير المركبة عمدا على ارتفاع فوق خليج المكسيك.



وحفزت هذه المشكلات إدارة الطيران الفيدرالية على إجراء تحقيق مؤسف، والذي حدد 63 "إجراءً تصحيحيًا" ويجب على SpaceX اتخاذه، لقد عالجت الشركة الإجراءات الـ 57 التي كانت مطلوبة قبل إطلاق الرحلة 2، حسبما قال ماسك مؤخرًا عبر موقع X (تويتر سابقًا). وتتعلق الإجراءات التصحيحية الستة الأخرى بالمهام المستقبلية، وفقا لرجل الأعمال الملياردير.



وقد يظل الجدول الزمني للرحلة الثانية التي ستكون أهدافها مماثلة لأهداف مهمة أبريل غامضًا حتى بعد أن تصدر إدارة الطيران الفيدرالية ترخيصًا، كما أشارت رويترز.



وكتبت رويترز: "ستظل شركة SpaceX بحاجة إلى موافقة بيئية منفصلة من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية قبل الإطلاق". "لم يذكر تروتنبرغ المدة التي قد يستغرقها ذلك."



يرغب " ماسك " في قيادة المركبة الفضائية قدر الإمكان وهذا يتماشى مع روح SpaceX: تقوم الشركة بالتكرار بسرعة وتثبت تصميماتها أو تجد مشكلات فيها من خلال رحلات تجريبية.







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