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منصة Meta's Horizon Worlds الاجتماعية متاحة للهواتف المحمولة والويب

9/15/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) قامت Meta أخيرًا بإخراج Horizon Worlds من الواقع الافتراضي وكانت المنصة الاجتماعية ثلاثية الأبعاد حصرية في السابق لسماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لكن Meta أعلنت اليوم أن Horizon Worlds بدأت في طرحها على الهاتف المحمول والويب في الوصول المبكر.



وقال ميتا : "في البداية، يمكن لعدد صغير من الأشخاص الآن الوصول إلى Super Rumble من خلال تطبيق Meta Quest على Android، مع طرح iOS في الأسابيع المقبلة، والوصول المبكر متاح أيضًا على أي متصفح ويب على
Horizon.meta ."



و تعد الشركة بأنه "بينما نطرح المزيد من العوالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتمكن من قضاء الوقت مع الأصدقاء والاستمتاع بالكوميديا". العروض والاستمتاع بالحفلات الموسيقية والأحداث المجانية من أي جهاز متصل بالإنترنت.



كل هذا يعني أنه، على الأقل للبدء على الهاتف المحمول والويب، لن تتمكن إلا من لعب Super Rumble ، كما أكد المتحدث باسم Meta، برايان بوب، لموقع The Verge
إنه سيتم طرح المزيد من العوالم "قريبًا". وهذا يعني أن هذا الإطلاق هو في النهاية عملية إطلاق صغيرة جدًا؛ في نسخة الواقع الافتراضي من Horizon Worlds ، يمكن للاعبين الوصول إلى مجموعة واسعة من التجارب التي قدمها Meta واللاعبون الآخرون.



ومع ذلك، قد يكون هذا الإطلاق الأولي بمثابة لحظة مهمة لطموحات Metaverse الأوسع وكتبت الشركة: "يجب أن يكون metaverse متاحًا للجميع - بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه". "وعلى الرغم من أن سماعات الرأس Quest هي الطريقة الأكثر غامرة للوصول إلى metaverse، فإننا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك نقاط دخول متعددة، كما إن جلب العوالم إلى المزيد من الأسطح يعد خطوة نحو تحقيق هذه الرؤية وفتح التجربة أمام المزيد من الأشخاص.



وإطلاق الهاتف المحمول والويب سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا وبدأت الشركة في مناقشة الأمر علنًا في العام الماضي ، وقال Vishal Shah، نائب رئيس Metaverse، إن الشركة كان لديها نسخة عمل من نسخة الهاتف المحمول في العام الماضي ولم يتم شحنها في النهاية .



وقال شاه في مقابلة مع Lowpass : "لقد كانت لعبة الواقع الافتراضي على الهاتف المحمول أكثر من اللازم مقارنة بتجربة الهاتف المحمول الأصلية" .



أعتقد أن Meta ستتحدث أكثر عن Horizon Worlds وجهودها في Metaverse في مؤتمر Connect الخاص بها يومي 27 و 28 سبتمبر .







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