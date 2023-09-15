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ميزة جديدة من Premium X تمكنك من إخفاء الإعجابات الخاصة بك عن المتابعين

9/15/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) قالت منصة X في تغريدة، إذا كنت مشتركًا متميزًا في موقع التواصل الاجتماعي
X، المعروف سابقًا باسم تويتر، فيمكنك الآن إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" الخاصة بك عن الجمهورعند تفعيل الميزة، من المفترض أن تختفي علامة التبويب الخاصة بالإعجابات تمامًا من الملف الشخصي لمستخدم X
Premium .



هذه الخطوة هي أحدث ميزة يوجهها X
للمستفيدين الذين يدفعون اشتراك شهري، فإنه استمرار لجهود X المحفزة لجذب المزيد من المشتركين، لا سيما بالنظر إلى انخفاض إيرادات الإعلانات الأمريكية للشركة بنسبة 60 %، وأيضًا وسيلة للمشتركين المميزين لإخفاء حقيقة إعجابهم بالتغريدات البغيضة أو المشكوك فيها، يمكنك الاشتراك كعضو مميز مقابل مبلغ يصل إلى 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا، مما سيمنحك أيضًا وصولاً مبكرًا إلى الميزات الجديدة، وبالطبع علامة الاختيار الزرقاء التي تم التحقق منها، وفقاً لموقع engadget.



يفكر المزيد من الشخصيات العامة والمسؤولين أن يأخذون X
في عروضهم المميزة بعد هذا الإعلان، تاريخيًا، شهدنا حدوث أزمات علاقات عامة لسياسيين مثل تيد كروز، الذي نسي أن إعجاباته كانت علنية عندما قام حسابه في عام 2017 "بنشر" مقطع إباحي.











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