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رموز تعبيرية جديدة تصل إلى هاتفك قريبا أبرزها هزة الرأس وطائر الفينيق

9/15/2023 11:21:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن اتحاد اليونيكود Unicode Consortium رسميًا على ضخ Emoji 15.1، مما يعني أن مجموعة من الرموز التعبيرية الجديد ستظهر على أجهزتك في وقت ما في المستقبل كما ذكرت Emojipedia.



ولا توجد إضافات كثيرة إلى مجموعة الرموز التعبيرية كما كانت في الإصدارات السابقة ، والرموز التعبيرية الجديدة هي رأس يهز أفقيًا، ورأس يهز عموديًا، وطائر الفينيق، والليمون، والفطر البني، وسلسلة مكسورة، وفقًا لموقع Emojipedia وهناك أيضًا رموز تعبيرية جديدة تشير إلى أحجام عائلية مختلفة وبعض إصدارات الرموز التعبيرية التي قد تكون على دراية بها والتي ستواجه اتجاهات مختلفة.



ويمكنك رؤية الرموز التعبيرية الرسمية المقبولة على موقع Unicode Consortium الإلكتروني .



جدير بالذكر أن "اتحاد اليونيكود ": هو مؤسسة غير ربحية مقرها فى كاليفـورنيا، وتـضم العـديد من المطورين، وتهدف لتطوير وتـوسـيع وترويج اسـتعمال نظام اليونيكود المعيارى، وتتمثل فى الاتحاد العـديد من الشـركات المهتمة بصناعة الكمبيوتر وبرامجه.







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