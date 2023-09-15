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كلف الطاقة تضغط على ميزانية الأسر الأردنية

9/15/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






بعدما ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في عشرة أشهر، يراقب الأردنيون بقلق انعكاس هذا الأمر على أسعار المحروقات المحلية في بلد باتت فيه كلف الطاقة تؤرق الجميع.
وقفزت أسعار النفط في تعاملات نهاية الأسبوع إلى 93 دولارا للبرميل، بعد أن طغت مخاوف نقص المعروض على القلق من ركود اقتصادي قد يحد الطلب مع تحول اهتمام الأسواق مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشددا لإمدادات النفط لبقية العام 2023 وسط توقعات ببقاء الطلب قويا حتى العام المقبل.
وتوقع بنك أوف أميركا أن يؤدي إبقاء أوبك+ على ‏تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص ‏قوة الطلب في آسيا، إلى دفع ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ‏قبل 2024.‏
وتوقع الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل، أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار قبل نهاية العام وأن يصل الارتفاع خلال الربع الاول من العام 2024 إلى حدود 107 دولارات للبرميل الواحد.
وحول انعكاس الارتفاعات الحاصلة عالميا على السوق المحلي، توقع عقل أن يطرأ ارتفاع ملموس على تسعيرة شهر تشرين الأول (أكتوبر) ليتراوح بين 1.5-2 % وفق أسعار النفط الحالية.
وأوضح عقل أنه في ظل السعر الحالي للنفط، من المتوقع ارتفاع الديزل محليا بنحو 2.5 %، كما رجح أن يتجاوز سعر لتر الديزل في حال استمرار موجة الارتفاع المستوى القياسي الذي بلغه العام الماضي.
وأكد أن ارتفاع سعر الديزل سيوثر على ارتفاع كلف النقل والإنتاج ما يراكم ضغوطا إضافية، لافتا إلى أن الديزل يشكل 55 % من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.
وقال الخبير في شؤون الطاقة والنفط عامر الشوبكي "في ظل تغلب العوامل الصاعدة بأسعار النفط على العوامل الهابطة نتيجة ضيق إمدادات النفط الناجم عن تخفيض الإنتاج من قبل السعودية وروسيا تحديدا، من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الفترة المقبلة".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار برميل النفط من الآن حتى نهاية العام الحالي بين 93-100 دولار للبرميل.
وأكد الشوبكي أن المعطيات الحالية في سوق النفط العالمي تؤكد أن أسعار النفط في اتجاهها لتخطي حاجز 100 دولار، موضحا أن استمرار أسعار النفط قد يقود إلى رفع تسعيرة المشتقات النفطية محليا بنسب قياسية قد تتخطى الأسعار القياسية التي وصلها العام الماضي، إلا أنه رجح أن يكون ارتفاع تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل بما نسبته 1 % فقط قياسا على الأسعار الآنية للنفط عالميا.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الارتفاع الحاصل على أسعار النفط عالميا والمرشح استمراره في الفترة المقبلة سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وسيلقي بضغوط إضافية عليه، مما سيؤدي إلى رفع كلف الإنتاج المرتفعة أصلا ويضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
كما سيؤدي إلى إضعاف القدرة الإنتاجية، ويعرقل النمو الاقتصادي إلى جانب الضغط على ميزانية الفرد الأردني وميزانية الأسر، مما سيعمق حالة الاحتقان.
ويرى زوانة أن خيارات الحكومة الفورية للتعامل مع هذه المستجدات تبدو ضئيلة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في رفع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، إضافة إلى خفض الرسوم الضريبية والجمركية على السيارات الكهربائية وتأسيس بنية تحتية للاعتماد أكثر على الغاز.



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