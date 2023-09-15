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مؤشر البورصة ينخفض %0.16 في أسبوع

9/15/2023 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2407.1 نقطة مقارنة مع 2411.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.16 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 10/09 – 14/09 حوالي 4.0 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 6.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي، حوالي 20.1 مليون دينار مقارنة مع 21.5 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 30.5 مليون سهم، نفذت من خلال 15990 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 10.96 مليون دينار وبنسبة 54.43 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.85 مليون دينار وبنسبة 29.04 %، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.33 مليون دينار وبنسبة 16.53 %.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.62 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي، والبالغ عددها 133 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة، أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 51 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فهي مستشفى ابن الهيثم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.95 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.87 %، سنيورة للصناعات الغذائية، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
10.04 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.09 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، الأردن الدولية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.54 %، التأمين العربية - الأردن، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.00 %، رم للوساطة المالية، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.57 %، الوطنية لصناعة الصلب، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، والزرقاء للتعليم والاستثمار، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.37 %.



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