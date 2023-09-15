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تحديد موعد وتوقيت الـكلاسيكو

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حدّدت رابطة الدوري الإسباني لكرة لقدم يوم 28 أكتوبر المقبل موعدًا لكلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد.
وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة 11 ذهاباً من مباريات الليغا، يوم السبت 28 أكتوبر المقبل على الساعة 17:15 بتوقيت مكّة المكرّمة في برشلونة.



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