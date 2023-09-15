تحديد موعد وتوقيت الـكلاسيكو
التاريخ
9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حدّدت رابطة الدوري الإسباني لكرة لقدم يوم 28 أكتوبر المقبل موعدًا لكلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد.
وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة 11 ذهاباً من مباريات الليغا، يوم السبت 28 أكتوبر المقبل على الساعة 17:15 بتوقيت مكّة المكرّمة في برشلونة.
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