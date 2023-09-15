الأهلي يخسر السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

الأهلي يخسر السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري
التاريخ
9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خسر الأهلي المصري بطولة السوبر الأفريقي بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .
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