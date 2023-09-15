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الأهلي يخسر السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر الأهلي المصري بطولة السوبر الأفريقي بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .



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