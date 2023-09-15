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السلط والأهلي يبحثان عن الفوز في مواجهتي العربي والحسين

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






يحل فريقا السلط والأهلي اليوم ضيفين على فريقي العربي والحسين إربد، وذلك ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الاربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.
السلط يلتقي نظيره فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء بذات الصالة.
وكان فريقا السلط والأهلي قد تصدرا الترتيب العام مع ختام لقاءات المرحلة الأولى برصيد 13 نقطة لكل فريق، بينما حصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط، في الوقت الذي اصدر فيه اتحاد اللعبة برنامج لقاءات المربع الذهبي، حيث تقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.
وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسين بإربد، ويلتقي يوم الثلاثاء 10 من ذات الشهر، فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي (الذهاب والإياب) بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
وكانت لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قد انطلقت أمس بمشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يملك فريقا كفرسوم والكتة 6 نقاط، بينما يملك فريق القوقازي 2 نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على اي نقطة، وهو الفريق الذي هبط رسميا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024.
وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويذكر أن لاعب فريق الحسين أحمد نايف يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 68 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 63 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 56 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 55 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا.



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