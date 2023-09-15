Saturday, 16 September 2023 06:55 GMT

الشطرنج يحيي ذكريات المخضرمين وينظم بطولة السريع

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أحيأ اتحاد الشطرنج الملكي ذكريات "المخضرمين" من رواد اللعبة، وجمعهم للتنافس على الرقع الشطرنجية، من خلال إقامة بطولة المخضرمين الثانية لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما.
وهناك العديد من اللاعبين المشاركين الذين ما يزالون يواصلون علاقتهم مع الرياضة الذهنية لاعبا ومدربا، ومنهم من ابتعد عن منافساتها لظروفه الخاصة.
من جهة ثانية، تم منح اللاعبين الفرصة لتحسين تصنيفهم الدولي في منافسات الشطرنج السريع، من خلال البطولة التصنيفية المنوي إقامتها في أواخر أيلول (سبتمبر) الحالي.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج نواف ارشيدات في رده على استفسارات "الغد" حول بطولة المخضرمين: "يوجه اتحاد الشطرنج اهتمامه نحو جميع أركان اللعبة، ويحرص على إقامة البطولات لجميع الفئات من الجنسين، والمخضرمين من رواء اللعبة الذين اعطوها عصارة جهدهم ووقتهم، ومنهم من يزال لاعبا أو مدربا في الأندية والمنتخبات الوطنية، وتبعا لنظرتنا الشمولية لجميع الفئات د، أدرجنا هذه الفئة ضمن خطتنا، لمخاطبة ذكرياتهم على الرقع الشطرنجية، وابقائهم في دائرة اللعبة والاستفادة من أفكارهم الهجومية والدفاعية، في جولات تنافسية يستفيد منها الجميع".
وأضاف: "في الاتجاه ذاته، نمضي وفق أجندة الاتحادات القارية والدولية، والتي تحرص على إدراج المخضرمين في منافسات دورية، لذا أدرجنا في خطتنا منذ العام الماضي منافسات المخضرمين، وإن كنا نقيم بطولات شطرنجية للمخضرمين في قالب تنشيطي وسهرات رمضانية، لكن اعطيناها الآن الصفة الرسمية لابقائهم في جهوزية ذهنية، ومن الممكن أن نستفيد من خبراتهم في بطولات المخضرمين القارية والدولية، حيث يشارك في هذه النسخة 15 لاعبا للاعمار فوق 50 عاما، ومنهم يواصل حضوره في اللعبة لاعبا ومدربا في الأندية والمنتخبات الوطنية، ونرى حاليا العديد من أبناء المخضرمين يتميزون في منافسات الشطرنج من الجنسين، وكأنهم يروون حكاية تعاقب الأجيال الشطرنجية من عام إلى آخر".
وعن البطولة التصنيفية للشطرنج السريع، أجاب إرشيدات: "لدينا ثلاث منافسات للشطرنج، الكلاسيك والسريع والخاطف، ولكل فئة لاعبيها المميزين، وإن كان هناك من يتميز في جميع فئات الشطرنج، ونقدم من خلال هذه البطولة فرصة تنافسية لتحسين تصنيف اللاعبين على لائحة ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج، في الوقت الذي نحرص فيه على إقامة البطولات التصنيفية لجميع الفئات بهدف رفع سوية لاعبينا".
من جانبه قال المدرب واللاعب الوطني سمير منصور: "نثمن جهود اتحاد الشطرنج، بتجميعه المخضرمين على الرقع الشطرنجية، وإن ما زلت لاعبا ومدربا في صفوف المنتخب الوطني والنادي الملكي، إلا أن هناك زملاء أخذتهم ظروف الحياة بعيدا عن المنافسات الشطرنجية، وجاءت هذه البطولة لتعيد ذكريات تنافسنا وسباقنا نحو المراكز الأولى في البطولة الفردية والفرقية لسنوات سابقة وطويلة، في الوقت التي تزيد مثل هذه البطولات من روحانية العلاقة بين الاتحاد ورواد الللعبة".
ويتشارك في صدارة الترتيب العام في بطولة المخضرمين كل من عيسى الزعبي، سمير منصور وحافظ بكر برصيد نقطتين لكل منهم، ويتشارك في المركز الثاني كل من خليل القرييتي وفايز عودة برصيد 1.5 نقطة لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثالث كل من مأمون حمدان، موسى نعيم، عبدالرحمن محمود، عهد السقا، مراد بينو، جميل المرايات وخالد قنديل برصيد نقطة واحدة لكل منهم.
يذكر أن اللاعب مروان العابودي خطف لقب فئة فوق 50 عاما في النسخة الماضية من البطولة، وحل مراد بينو ثانيا، والمدرب الوطني واللاعب سمير منصور بالمركز الثالث، فيما خطف لقب فئة فوق 65 عاما المخضرم فايز العواودة.



MENAFN15092023000072011014ID1107079898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث