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عمان اف سي يواجه الاستقلال في ختام دوري المحترفات اليوم

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يسدل الستار اليوم عن الموسم الكروي النسوي لأندية المحترفات، بلقاء يجمع فريقي عمان اف سي والاستقلال عند الساعة السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، في ختام الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023.
ويعقب اللقاء حفل تتويج فريق الاتحاد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن جمع 27 نقطة من 12 مباراة، حيث سيحصل الفريق على الميداليات الذهبية بعد تتويجه بالفضة في الموسم الماضي.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة، والتي جمعت فريقي الأرثوذكسي (22 نقطة) والنصر (13 نقطة).
ومن المتوقع أن تحصل اليوم المهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة الحذاء الذهبي كأكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف بواقع 14 هدفا، مع ترقب لمعرفة أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، فيما سيتم تتويج الوصيف الأرثوذكسي بالميداليات الفضية، والميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث.
ويتطلع عمان اف سي لتحقيق الفوز الثالث على نظيره الاستقلال خلال الموسم الحالي، بعد أن فاز عليه في مرحلة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل فوزا كبيرا في لقاء الإياب بسبعة أهداف مقابل هدف.
ويسعى اف سي بقيادة المدرب حسام أبو رياش، لتأكيد أحقيته بالمركز الثالث، من أجل الظفر بالبرونز، في مشاركته الأولى بدوري المحترفات، بانتظار ارتفاع سقف الطموحات في المشاركات المقبلة.
ومن المتوقع أن يدفع أبو رياش في لقاء اليوم بشكل أساسي بكل من روند كساب، ليان عجارمة، أشيا كونستانس، رند أبو حسين، منى الصاحب، لوجين البطوش، راما حامد، جوسي لاربي، جنى العيساوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.
وعلى الطرف المقابل، تجد مدربة فريق الاستقلال سارة الشهابي نفسها أمام مهمة صعبة، نظرا لمواجهاتها فريق يمتلك عناصر مميزة، علما بأن الفريق جمع نقطة واحدة فقط خلال البطولة، بخسارته في 10 مباريات مقابل تحقيق نتيجة التعادل في افتتاحية البطولة أمام الأرثوذكسي، وهو يعد الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الانتصار خلال الموسم.
وستعتمد الشهابي في قائمتها الأساسية على كل من جود العبادي، ريم العبادي، أسيل الخواجة، سارة كمباز، نور أحمد، علا عوض، يمنى أبو ذياب، ياسمين الأجرب، ريتال الشوبكي، أفنان حماد وجنفير كنكام.



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