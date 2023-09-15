المنتخبات الوطنية للتايكواندو تحقق الأهداف المنشودة في فترة قياسية

المنتخبات الوطنية للتايكواندو تحقق الأهداف المنشودة في فترة قياسية
التاريخ
9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
شهدت روزنامة اتحاد التايكواندو شهر آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الحالي، ازدحاما شديدا في البطولات العالمية والآسيوية لكافة الفئات.
واستطاعت المنتخبات الوطنية للتايكواندو لفئات الكبار والأشبال والناشئين للذكور والإناث تحقيق الأهداف المشنودة، من خلال عدد من النتائج القياسية في البطولات كبطولة العالم للأشبال وبطولة آسيا للناشئين والشباب والأشبال والجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة فرنسا” ، وبطولة بيروت الدولية المفتوحة (عيار نجمة).
وكان المنتخب الوطني قد توج في بطولة العالم للأشبال الشهر الماضي في ساراييفو بميداليتين برونزيتين، وحقق المنتخب الوطني في بطولة آسيا للأشبال والزهرات والتي اقيمت الشهر الحالي في بيروت 8 ميداليات من بينها ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات.
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بـ 4 ميداليات برونزية في بطولة آسيا للناشئين التي أقيمت أيضا خلال الشهر الحالي في لبنان.
وسجل المنتخب الوطني للكبار نتيجة عريضة في مشواره ببطولة بيروت الدولية، التي اختتمت مؤخرا وحصد خلالها 4 ميداليات ذهبية أحرز أصحابها 10 نقاط ثمينة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وفي جائزة فرنسا.
وتؤكد هذه الإنجازات نجاح خطة اتحاد التايكواندو في مشاركتهم بالبطولات الخارجية لاكتساب خبرة فرص احتكاكية، حيث تضم المنتخبات لاعبين واعدين ينذرون بمستقبل مميز.
ويأمل الشارع الرياضي في تحقيق المنتخب الوطني الأول الحلم الأكبر ببلوغ أكبر عدد من اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني للكبار، إلى تحقيق ميداليات ذهبية و40 نقطة في الدورة الآسيوية الـ19 التي تقام في الصين بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاضافتها إلى رصيدهم من النقاط بالتصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد باريس المقبل.
وإنجازات التايكواندو في دورات الألعاب الآسيوية هي الأقوى على الاطلاق وهي أكثر رياضة حصلت على ميداليات للأردن برصيد 24 ميدالية منها 3 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية.
ويحرص المنتخب الوطني على دخول معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 6 إلى 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ومن ثم سيرفع وتيرة تدريباته استعدادا للجولة الأخيرة من سلسة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر” (عيار 6 نجمات) وتقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس.
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب المركز الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.
وكانت نتائج المنتخب الوطني التاريخية للأشبال قد تحققت في بطولة العالم في سراييفو من خلال ميداليتين برونزيتين عن طريق ليان الرواشدة وصفاء عنيزات.
ونال المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة آسيا للأشبال والزهرات 8 ميداليات منها ذهبيتان عن طريق أسامة المناصير وليان الرواشدة وثلاث فضيات عن طريق محمد الفايز والمعتز بالله السخني وسولاف العدوان و3 برونزيات من خلال صفاء عنيزات وزين ملحم وسيلينا وريكات.
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في بطول آسيا بـ 4 ميداليات برونزية عن طريق محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة ومؤمن عصفور وجعفر الداوود، وتوج زيد الحلواني بالميدالية البرونزية في“جائزة فرنسا”، وحقق المنتخب الوطني 4 ذهبيات في بطولة بيروت الدولية (عيار النجمة) من خلال جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد الحلواني وزيد مصطفى، كما حصل المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف على جائزة أفضل مدرب في البطولة.
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