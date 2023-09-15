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المنتخبات الوطنية للتايكواندو تحقق الأهداف المنشودة في فترة قياسية

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






شهدت روزنامة اتحاد التايكواندو شهر آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الحالي، ازدحاما شديدا في البطولات العالمية ‏والآسيوية لكافة الفئات.
واستطاعت المنتخبات الوطنية للتايكواندو لفئات الكبار والأشبال والناشئين للذكور والإناث تحقيق الأهداف ‏المشنودة، من خلال عدد من النتائج القياسية ‏‏‏‏في البطولات كبطولة العالم للأشبال وبطولة آسيا للناشئين والشباب والأشبال والجولة الثانية من ‏سلسلة ‏‏‏الجائزة الكبرى“جائزة فرنسا”‏ ، وبطولة بيروت الدولية المفتوحة (عيار نجمة).‏
وكان المنتخب الوطني قد توج في بطولة العالم للأشبال الشهر الماضي في ساراييفو بميداليتين برونزيتين، وحقق المنتخب الوطني في ‏‏بطولة آسيا للأشبال والزهرات والتي اقيمت الشهر الحالي في بيروت 8 ميداليات من بينها ذهبيتان و3 ‏‏فضيات و3 برونزيات.‏
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بـ 4 ميداليات برونزية في بطولة آسيا للناشئين التي ‏أقيمت أيضا خلال الشهر الحالي في لبنان‎.‎
وسجل المنتخب الوطني للكبار نتيجة عريضة في مشواره ببطولة بيروت الدولية، التي اختتمت مؤخرا وحصد خلالها 4 ميداليات ‏ذهبية أحرز ‏‏‏‏أصحابها 10 نقاط ثمينة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وفي جائزة فرنسا.‏
وتؤكد هذه الإنجازات نجاح خطة اتحاد التايكواندو في مشاركتهم بالبطولات الخارجية لاكتساب خبرة فرص احتكاكية، ‏‏‏‏حيث تضم المنتخبات لاعبين واعدين ينذرون بمستقبل مميز.‏
ويأمل الشارع الرياضي في تحقيق المنتخب الوطني الأول الحلم الأكبر ببلوغ أكبر عدد من اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية (باريس ‏‏‏‏2024)، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني للكبار، إلى تحقيق ميداليات ذهبية و40 نقطة في الدورة الآسيوية الـ19 التي تقام في الصين ‏‏بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاضافتها إلى رصيدهم من النقاط بالتصنيف العالمي ‏‏المؤهل إلى أولمبياد باريس المقبل.‏‎ ‎
وإنجازات التايكواندو في دورات الألعاب ‏الآسيوية هي الأقوى على الاطلاق وهي أكثر رياضة حصلت على ميداليات للأردن برصيد 24 ميدالية منها 3 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و9 ‏ميداليات برونزية‎.‎
ويحرص المنتخب الوطني على دخول معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 6 إلى 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل‎، ومن ثم سيرفع وتيرة تدريباته استعدادا للجولة الأخيرة من سلسة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر” (عيار ‏‏6 نجمات) وتقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس.‏
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وكانت نتائج المنتخب الوطني التاريخية للأشبال قد تحققت في بطولة العالم في سراييفو من خلال ميداليتين برونزيتين عن طريق ‏ليان الرواشدة وصفاء ‏عنيزات.‏
ونال المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة آسيا للأشبال والزهرات 8 ميداليات منها ذهبيتان عن طريق أسامة المناصير ‏وليان ‏الرواشدة ‏وثلاث فضيات عن طريق محمد الفايز والمعتز بالله السخني وسولاف العدوان و3 برونزيات من خلال صفاء عنيزات ‏وزين ملحم وسيلينا ‏وريكات.‏
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في بطول آسيا بـ 4 ميداليات برونزية عن طريق محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ‏ورزان ‏الرواشدة ‏ومؤمن عصفور وجعفر الداوود‎، وتوج زيد الحلواني بالميدالية البرونزية في“جائزة فرنسا”، وحقق المنتخب الوطني 4 ‏ذهبيات في بطولة بيروت الدولية (عيار النجمة) من خلال جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد الحلواني وزيد مصطفى، كما حصل ‏المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف على جائزة أفضل مدرب في البطولة.‏



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