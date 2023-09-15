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السلط يستقبل الرمثا ومغير السرحان يواجه الأهلي بدوري المحترفين اليوم

9/15/2023 11:20:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، بإقامة مواجهتين مهمتين، تجمع الأولى السلط والرمثا على ملعب السلط عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام المواجهة الثانية عند الساعة الثامنة والنصف مساء، والتي تجمع مغير السرحان والأهلي.
وتتطلع الفرق الأربعة المتنافسة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لها ببطولة الدوري، بعد أن فازت جميعها في الجولة الماضية، وتدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، على الرغم من التوقف الذي امتد نحو 20 يوما.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس أولى مواجهات الجولة الخامسة، والتي جمعت فريقي الجليل وسحاب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي شباب الأردن (3 نقاط) ومعان (نقطتين) على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، في مواجهة عنوانها الهروب من مراكز القاع.
وقامت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب ارتباط الوحدات والفيصلي بمهمات آسيوية، إذ يلعب الفيصلي مع ناساف كارشي بعد غد الاثنين على ستاد عمان الدولي بدوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات على الملعب نفسه نظيره أهلي حلب السوري يوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الآسيوي.
السلط × الرمثا
يسعى فريق السلط لفك الشراكة بعدد الانتصارات مع فريق الرمثا بمنافسات بطولة الدوري، بعد أن التقيا في 8 مناسبات سابقة، وفاز كل منهما في 3 مباريات، مقابل التعادل مرتين، علما بأن الفريقين تعادلا في آخر مواجهة بينهما ببطولة الدرع بهدف لمثله.
ويتطلع المدرب السوري لفريق السلط عماد خانكان، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مستفيدا من الفوز الذي سجله في الجولة الماضية على سحاب بعد 3 هزائم، ما ساهم في ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين بشكل عام.
ويعتمد خانكان في تشكيلته على كل من قتيبة دعسان، إبراهيم دلدوم، زيد جابر، محمد مصطفى، عصام سميري، خالد العسولي، عبد الله المناصرة، محمد غانم، خليل بني عطية، عبد الله ذيب وعدي القرا.
وعلى الطرف المقابل، يأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور في منافسة فرق المقدمة، وبلوغ النقطة التاسعة رغبة منه في تحقيق أفضل المراكز خلال البطولة الحالية، على الرغم من المشاكل التي مر بها النادي من عدم تسجيل لاعبين وغيرها.
وتتنوع خيارات البزور الفنية في لقاء اليوم، إلا أن الأسماء الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، هايل الذيابات، أحمد السلمان، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني عمرو عجاج وبكر هباهبة حكما رابعا.
مغير السرحان × الأهلي
لا يعيش فريق مغير السرحان أفضل فتراته بعد نهاية بطولة الدرع، والتي قدم خلالها مستويات طيبة، وسرعان ما تدهور أداء الفريق في مسابقة الدوري، ليحاول المدرب خالد الدبوبي ورجاله العودة لما كان عليه الفريق قبل فترة وجيزة.
ويمتلك مغير السرحان في جعبته 4 نقاط، وهو الرصيد النقطي نفسه لدى منافسه في مواجهة الليلة، علما بأنه اللقاء الأول تاريخيا بين الطرفين في دوري المحترفين.
ويعتمد الدبوبي في خياراته الفنية على كل من أحمد عرباش، سبيع الحموي، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، قصي طنوس، أحمد السليم، مجاهد الزواهرة، سائد الخزاعلة، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.
ويتشابه الأهلي مع ظروف منافسه في لقاء اليوم بعد بداية سيئة في بطولة الدوري، وتحسن أداؤه بفوز شاق على الجليل، ما يجعل مدرب الفريق عماد رشاد تحت ضغط الفوز والهروب من المراكز المتأخرة، بفوز على منافس صعب خارج قواعده.
ومن المتوقع أن يدفع رشاد بتشكيلة مكونة من ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، علي حجبي، بهاء الشملتي، كوا فيفان آسي، يزن دهشان، أحمد إلياس، سند جعارة، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أسامة حسن حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني ليث الطراونة، ومحمد بدارنة حكما رابعا.



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