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حصة التعبير.. ما دور المعلمين في تقوية شغف الكتابة لدى الطالب؟

9/15/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






لطالما كانت حصة التعبير في المدرسة، مساحة للطلبة لنقل صور تعيش في مخيلتهم وترجمتها إلى حروف وكلمات وجمل متناسقة على الورق، إلى الحد الذي قد يكتشف فيه المعلم مدى بلاغة الطالب من خلال ما يخطه.
ببلاغة بسيطة وبكلمات منتقاة، تحاول الطالبة ريتاج في الصف الثامن أن تعتمد على نفسها في كتابة إحدى الأفكار المطروحة عليها من المعلمة في كل مرة، ومنذ سنوات دراستها الماضية وهي ترى في هذه المساحة فرصتها للكتابة والتعبير عما يدور في خيالها.
ولكن، ما قد يقيد حرية الطلبة في المواضيع الإنشائية، كما تقول ريتاج "أن المعلمة تطلب مواضيع عامة تتعلق بالتعليم، البيئة، التكنولوجيا ولا يمكنني الكتابة بطريقة نثرية أو شعرية، وإنما أحتاج إلى أفكار وأرقام ودراسات تضطرني إلى الاعتماد على المعلومات العامة من مواقع الإنترنت".
هذه المعضلة تواجه مختلف الطلبة من جميع المراحل العمرية، لذلك، تتمنى ريتاج أن يكون يتطرق التعبير لمواضيع مختلفة أو يترك الحرية للطالب أن يكتب ما يجول في خاطره من أفكار أو مشاعر أو حتى رأي في موضوع قد يكون قضية عامة، حيث يمكن للمعلمة أن تستكشف مهارة الطالب في الكتابة أو رأيه وتوجهاته في بعض الأحيان.
ويعد "التعبير" كذلك، كما يراه تربويون ومعلمون، جزءا من مجموعة الأنشطة المنهجية في المدرسة، وإحدى طرق الترفيه التعليمي، وأساس في امتحانات اللغة العربية منذ الصفوف الأساسية وحتى الثانوية. ويعد التعبير أو "موضوع الإنشاء" جزءا لا يتجزأ من المادة الدراسية والامتحانات، لذلك، يحرص الطلبة على أن يكونوا على قدر من الكفاءة في كتابة الموضوع، وضمن خطوات تعليمية وتدريبية عدة تنمي اللغة والقدرة على التعبير.
معلمة اللغة العربية منذ سنوات عديدة في إحدى المدراس الحكومية كفى الزيادات، تقول "بالنسبة لي كمعلمة لغة عربية لا أقبل من أي طالبة التعبير الجاهز، سواء أقامت بالكتابة من البيت، أو من المواقع الجاهزة للمواضيع الإنشائية"، وإنما تصر على أن تقوم الطالبة بكتابة التعبير خلال الحصة فقط، وبإشرافها بشكل مباشر، وفي نهاية الحصة تقوم بجمع الدفاتر حتى وإن لم تنته الطالبة من الكتابة.
وتقول الزيادات إن دفتر الإنشاء في حال بقي مع الطالبة، فإن لديها الوقت للجوء إلى طرف آخر لمساعدتها في التعبير، ومن ضمنها المواقع الالكترونية أو الأهل، وترى أنه يمكن تشجيع الطالبات على الكتابة بشكل جيد من خلال الملحوظات التي يتم طرحها في بداية كل حصة تعبير، مثل أهمية وضع علامات الترقيم والتنوع في الأساليب اللغوية وأهمية استخدام الصور الفنية ووضع مسافة بمقدار كلمة في بداية كل فقرة.
وعلى الرغم من أهمية الكتابة والتعبير والبوح في مواضيع الإنشاء والتعبير، فإن الزيادات تعتقد أن كثيرا من الطلبة يكون الدافع الأكبر لديهم هو الحصول على العلامة، على الرغم من اعتقادها بأن الطالب الذي لديه القدرة على الكتابة ينعكس ذلك على حديثه وشخصيته مع الآخرين، ولكن ليس شرطاً، على حد تعبيرها، فهناك طالبات لديهن القدرة على التواصل مع الآخرين في الحياة اليومية وفي الحديث، ولكن عند كتابة التعبير تخونهن الألفاظ ويلجأن أحيانا إلى العامية للتعبير عما يجول في خاطرهن.
وتتفق معلمة اللغة العربية إيناس أبو خروب، في إحدى المدراس الخاصة، كذلك، مع سابقتها عما يتعلق بالمواضيع التعبيرية، وتقول إن المدرسة لها دور إيجابي في تنمية ميول الطالب وصقل موهبته وتهذيبها وتوجيهه، أما عن دور معلم اللغة العربية، فيقع على عاتقه تنمية المهارات الأربع عند الطالب.
وتتمثل تلك المهارات، وفق أبو خروب، بمهارة (الاستماع) من خلال دروس الاستماع ومناقشتها مع الطالب، ومهارة (التحدث)، وذلك بتخصيص وقت محدد لكل طالب للتحدث بلغة سليمة عن فكرة معينة أمام زملائه، مما ينعكس إيجابا على شخصية الطالب، وأيضاً (مهارة القراءة) التي تركز على قراءة الدروس قراءة سليمة وإكسابهم مخزونا لغويا من الألفاظ والمعاني والأفكار في مواضيع مختلفة، وأخيراً (مهارة الكتابة) التي من خلالها ينمي المعلم قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره الخاصة به ورؤيته الشخصية عن موضوع ما.
ويأتي ذلك، بحسب أبو خروب، من خلال تدريب الطالب على كتابة موضوع ما، وبطريقة تدريجية حسب المرحلة العمرية أولا، ويكون بوضع صورة والتعبير عما يشاهده بالصورة مثلا، وفي مرحلة أكبر يكون بتدريب الطالب بوضع مجموعة من الأسئلة على ذلك الموضوع ثم الإجابة عنها وربط الإجابات مع بعضها بعضا، مكونا فقرة تتحدث عن فكرة معينة وتقسيم الموضوع إلى فقرات حسب الأفكار.
وتوضح أن كل موضوع يجب أن يبدأ بمقدمة تجذب القارئ والمستمع وترتبط بالموضوع، ثم العرض؛ حيث يعرض الطالب أفكاره ورؤيته الخاصة عن الموضوع بالخاتمة المناسبة للموضوع.
وتؤكد أبو خروب أن الطريقة التي يكتب أو يتحدث بها الطالب تعتمد كذلك على مدى قراءته للأفكار، والمطالعة وقراءة الكتب أو القصص التي تساعده على تكوين مخزون لغوي كبير، وتقول "الكاتب الجيد هو قارئ متميز"، لأن الطالب القارئ والمحب للمطالعة ينعكس ذلك على شخصيته وعلاقته مع الآخرين وعلى مخزونه الفكري واللغوي، وبالتالي يكون له قدرة عالية على التعبير باستخدام أساليب لغوية متنوعة وبألفاظ جزلة عكس أقرانه الذين لا يمارسون المطالعة.
وهنا يبرز دور المعلم، كما تقول أبو خروب، من خلال التشجيع على القراءة وتلخيص ما يقرأ لأن ذلك ينعكس إيجابا على قدرته على التعبير، وعلى المعلم تقبل الموضوع الذي يكتبه الطالب ووضع الملاحظات المناسبة التي تنمي قدراته على الكتابة، ويمكن أن يكتب موضوعه ويعبر عن أفكاره ومشاعره وخياله الخاص به ويحوز لقب "ملك التعبير"، وبذلك لن يلجأ الطالب إلى "جوجل" كون المعلم لديه القدرة على اكتشاف ذلك.



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