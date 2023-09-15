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تهديدات تطال النظم الإيكولوجية للمياه العابرة

9/15/2023 11:19:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






ترزح النظم الايكولوجية للمياه العابرة للحدود تحت وطأة مهددات عدة من بينها تغير التدفق، والتلوث، ما يتطلب صياغة حكم خاص بحمايتها تتضمنه خطط الإدارة المتكاملة للأحواض المائية المشتركة.
وتتراوح مخاطر انقراض التنوع البيولوجي من معتدلة الى عالية جداً في 70 % من مساحة أحواض الأنهار العابرة للحدود، والبالغة أكثر من 286 حوضاً، والتي يتقاسمها 151 بلداً، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، وعضو اللجنة الإدارية في مبادرة السلام الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط محمد فارس أمين لـ"الغد" على أن "إدارة الموارد المائية والبيئية يجب أن تكون على مستوى الأحواض المائية المشتركة بين الدول العربية مثل دجلة والفرات، وغيرها".
لذلك، فمن وجهة نظره فإن "المحافظة على بيئة الأحواض المائية تعني بالضرورة الحفاظ على كمية المياه الطبيعية الواردة إليها".
وهنالك "اتفاقيات لاستخدام مجاري الأنهار في المنطقة العربية، والتي تتضمن بنودا لحماية الموارد البيئية فيها"، على حد قوله.
وحول آليات الإدارة المستدامة للموارد البيئية في أحواض الأنهار العابرة للحدود الواجب اتخاذها من الدول العربية شدد أمين على أن "التعاون بين الدول العربية المشتركة بالأحواض المائية وإنشاء المشاريع، وتبادل المعلومات، تعد من بين الآليات الضرورية ".
وحذر أمين من أن "أي تغير يطال معدل كمية المياه الواردة إلى الأحواض المائية المشتركة سينعكس سلباً على البيئة المحيطة بيها، والتنوع الحيوي التي تتميز به كذلك".
وتنص المادة 20 من اتفاقية المجاري المائية الدولية على أن "تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النُظم الايكولوجية للمجاري وبصونها".
ويتوقع أن يتسبب الإجهاد المائي البيئي بين أعوام 2030 و2050 بتأثيرات عدة على النظم الإيكولوجية للأحواض من بينها تقطع الأراضي الرطبة، وزيادة مخاطر الانقراض، وتلك المتعلقة بالأسماك.
والأحواض المائية هي مناطق تجمع المياه العذبة أو المالحة في الطبيعة، مثل البحيرات والبحار والأنهار والمستنقعات والمصبات والمياه الجوفية.
وأكد عضو اللجنة الإدارة في مبادرة السلام الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط د. أحمد ساعتي على أن " أحد الدروس المستفادة من تجربة البرتغال أهمية زيادة وتيرة كفاءة استخدام المياه، والاتفاق على الآليات التي ستتبناها الدول للوصول إلى تلك الغاية منها على سبيل المثال رفع كفاءة الري".
كما ولا بد أن "تتجه الدول نحو التغيير في نمط المحاصيل الزراعية لتقليل من استخدام المياه، في وقت من الممكن أن تكون فيه تلك الآليات عبارة عن بوابة لزيادة أوجه التعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، أو حماية النظم الايكولوجية".
وتضمن الدليل العلمي لوضع اتفاقات أو ترتيبات أخرى للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جملة من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند صياغة حكم خاص بحماية النظم الإيكولوجية من بينها "تضمين الترتيب حكماً بشأن حماية النظام الايكولوجي في من الشروط العامة والمحددة.
كما وقد تحتار الدول التي تتشارك المياه العابرة للحدود تنفيذا واجبها في حماية النظام الايكولوجي من خلال تحديد أنواع أو مناطق معينة للحماية، مع ادراج ترتيب شرط التدفق الإلكتروني كتدبير محدد للحفاظ على النظم.



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