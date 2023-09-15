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رفع القيود على واردات الحبوب الأوكرانية

9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وقالت المفوضية في البيان إن“القيود على الأسواق” في الدول المذكورة“لم تعد موجودة”.



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