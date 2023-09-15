رفع القيود على واردات الحبوب الأوكرانية

رفع القيود على واردات الحبوب الأوكرانية
التاريخ
9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وقالت المفوضية في البيان إن“القيود على الأسواق” في الدول المذكورة“لم تعد موجودة”.
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