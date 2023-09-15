إصابة فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة

إصابة فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة
التاريخ
9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصيب مواطن فلسطيني بجراح، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة مما أسفر عن إصابة مواطن بجراح.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيب 12 مواطنا فلسطينيًا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، من بينهم صحفي، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
--(بترا)
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