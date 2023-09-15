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بايدن يلتقي نتنياهو في نيويورك الأسبوع المقبل

9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان.
وقال ساليفان في تصريح للصحفيين الجمعة، إن الرجلين سيبحثان في "القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا" وسيتبادلان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها".
وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيزور الولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء إسرائيل، من دون الإشارة إلى أي لقاء مع أي مسؤولين أميركيين، وهو أمر غير اعتيادي لدى زيارة مسؤولين إسرائيليين للبلاد.
وكان بايدن وجّه انتقادات للتعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو لإقرارها التي يصفها معارضون بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.
ولم يتلق نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس حكومة وصفها بايدن بأنها "إحدى الأكثر تطرفا" في التاريخ الإسرائيلي.
في تموز/يوليو أعلن البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
أ ف ب



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