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خروقات إيران تحولت إلى روتين

9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: تسفي برئيل

اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة النووية الذي عقد في هذا الأسبوع في فيينا، انتهى بصوت ضعيف. إذا كان هناك أي أحد انتظر بيان إدانة دوليا، أميركيا على الأقل، حول استمرار تطوير المشروع النووي الإيراني، بالأحرى قرار إدانة، فقد بقي توقعه معلقا في الهواء. رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي، أحسن وصف خيبة أمله من تجاهل المجتمع الدولي رغم التقرير الكئيب الذي نشر في هذا الشهر عن المشروع النووي. "بدرجة معينة ما يحدث في إيران يعد روتينا"، قال غروسي في مؤتمر صحفي عقد في هذا الأسبوع. "أنا قلق من ذلك لأن القضية ما تزال مهمة الآن مثلما كانت في السابق".
رئيس الوكالة لم يذكر أسماء الدول التي تضاءل اهتمامها بالمشروع النووي. ولكن ليس من الصعب تخمين ذلك. إعلانات مسبقة ومنفصلة نشرت في هذا الأسبوع قبل اجتماع مجلس المحافظين، إعلان لوزارة الخارجية الأميركية، وإعلان لبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الـ"إي 3"، في سياق رد الغرب على إيران. هذه البيانات تفسر الخروقات الخطيرة لطهران في السنة الماضية وغياب تعاونها في كل ما يتعلق بالرقابة على نشاطاتها النووية والإشراف عليها. ولكن مقابل الإعلان الأميركي فإن الإعلان الأوروبي مفصل أكثر وصادم أكثر بكثير.
"كمية اليورانيوم المخصب في ايران (بكل مستويات التخصيب) أعلى 18 ضعفا من الكمية المسموحة حسب الاتفاق النووي الأصلي"، كتب في البيان. "إضافة الى ذلك، إيران تمتلك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستوى مرتفع، ثلاثة أضعاف الكمية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، والتي تشير الى تطوير محتمل لجهاز نووي". وبترجمة حرة للصيغة الملتوية لدول "إي 3"، فإن إيران تمتلك يورانيوم بكمية ونوعية تدل على نيتها لإنتاج جهاز نووي عسكري -ليس هذا فقط، بل لا يجب استبعاد الافتراض بأنها بدأت بالفعل في عملية إنتاج مثل هذا الجهاز.
ما هذا الجهاز؟ هل إيران اجتازت بالفعل الخطوط الحمراء ولديها الآن يورانيوم مخصب بكمية مناسبة لإنتاج القنبلة. العمى الدولي حول ما يحدث في إيران لا يمكنه تقديم إجابة قاطعة تتجاوز الشكاوى المتكررة بأنها لا تسمح برقابة ناجعة، منهجية ووثيقة، على ما يحدث في المنشآت النووية. رغم ذلك يبدو أنه في الوقت الحالي لا توجد أي دولة عظمى ستبادر الى الخطوة المقبلة. يبدو أن هذا الأمر يجبر الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الأصلي على نقل القضية الى مجلس الأمن، من أجل البدء في عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إضافة الى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق في 2018، بتشجيع من إسرائيل وبإقناعها.
الولايات المتحدة لا تنفي وجود اتصالات حول الدفع قدما باتفاق نووي معين، سواء كان اسمه "تفاهمات" أو "اتفاقات" -وهي تسعى الى الإشارة بإيجابية الى موافقة إيران على خفض كمية اليورانيوم المخصب الى مستوى 60 %. في هذا الوضع الدول الأوروبية لن تسارع الى الوقوف رأس حربة، وأن تكون كاثوليكية أكثر من البابا.



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