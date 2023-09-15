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لا تقولوا إننا لم نحذركم

9/15/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: الون بن دافيد

مثل الحصادين، فإن تحذيرات الحرب عندنا هي الأخرى ظاهرة موسمية تبشر بالخريف المقترب. ثلاثة تصريحات مختلفة وغير مرتبطة ببعضها بعضا خلقت في الأيام الأخيرة أجواء كأننا في عشية حرب، والكثير من الإسرائيليين، الذين لعلهم تعبوا من الحرب التي في داخلنا، تبنوا بحرارة التهديد الخارجي القديم والطيب. إذن يسعدني أن أخيب آمال هؤلاء وأهدئ روع الباقين: لا توجد مؤشرات على أنه توشك أن تأتي علينا حرب.
صحيح أنه يوجد الكثير من الأعداء الذين يعتملون حولنا ويتمنون انهيارنا. كما توجد الكثير من المنظمات المعادية التي تراقب بسرور وباهتمام مسيرة التدمير الذاتي التي نجتازها. لكنهم يفهمون ونحن أيضا علينا أن نفهم بأن التهديد الوجودي المهم والوحيد الذي يحوم فوق إسرائيل اليوم يوجد في القدس.
إن سلسلة التصريحات التي أطلقت هذا الأسبوع من وزير الدفاع، رئيس الأركان ورئيس الموساد هي التي أثارت لدى الكثيرين الإحساس بأنها هي، مرة أخرى، تأتي علينا أيام رهيبة حقا. ومثلما قال زميلي غي زوهر، هذه أقوال تحتاج تفكيكا وتركيبا.
وقف رئيس الأركان في المهرجان لإحياء 50 سنة على حرب يوم الغفران، وتحدث عن أن الدرس من الحرب إياها هو عدم الاستخفاف بالتهديدات التي نقف أمامها وأن نكون جاهزين دوما لتحقق السيناريو الخطير. السيناريو الأمني الخطير اليوم هو سيناريو حرب متعددة الجبهات، وإليه يخطط الجيش الإسرائيلي. هذا لا يعني أنه توجد مؤشرات على أن هذا السيناريو يوشك على أن يقع علينا.
إيران، حزب الله وحماس ينظرون بانفعال واهتمام الى إسرائيل التي تسحق نفسها حتى الجنون. يصعب عليهم أحيانا أن يصدقوا ما تراه عيونهم: أن إسرائيل بكلتي يديها تتحلل من قدراتها العسكرية، الاقتصادية والاجتماعية. يثير هذا فهم نزعة قوية لتشجيع المسيرة وتسريعها لكن أقوى منها هو التخوف من أنهم إذا ما تدخلوا -فهم كفيلون بأن يوحدوا أجنحة الأمة الإسرائيلية الممزقة ويوقفوا مسيرة الهدم المباركة، في نظرهم.
ولهذا فهم يضبطون أنفسهم، حاليا على الأقل. يحاولون أن يعظموا الاحتكاك لكن ليس بقوة تؤدي الى مواجهة واسعة. حزب الله الذي يرى هذه الحكومة تقف عديمة الوسيلة أمام توغلهم على السيادة الإسرائيلية، معني بأن يخلق احتكاكا آخر على الجدار، لكنه في هذه الأثناء يحذر من أن يبادر الى أعمال تدفع إسرائيل الى رد فعل واسع. إيران تشجعه على التجرؤ أكثر، لكن إيران نفسها لا تتجرأ على أن تبادر بأي شيء من أراضيها.
بالتوازي، جاء وزير الدفاع الى المؤتمر في جامعة رايخمن وكشف النقاب عن أن إيران أقامت مهبطا لطائرات غير مأهولة على مقربة من حدود إسرائيل -بل ورفعت فيه علما إيرانيا.
لا يفترض بهذا المهبط أن يقض مضاجع أحد، بل العكس -حبذا لو أن كل ذخائر حزب الله كانت أهدافا علنية يرفرف من فوقها علم. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يدمر هذا المهبط في كل لحظة معطاة حتى دون أن ينهض عن الكرسي. اسألوا لماذا وجد وزير الدفاع من الصواب الكشف عنه؟ الجواب شاعري: لمثل هذا المؤتمر الذي يتحدث فيه الكثيرون بنبرات عالية هناك حاجة لجلب شيء ما يجتذب الانتباه.
في جبهة الجنوب، حماس، التي حافظت حتى الآن على هدوء تام من قطاع غزة تريد هي أيضا أن تنال الحظوة على التفكك الإسرائيلي فبدأت تبادر الى مسيرات ليلية نحو جدار القطاع. حتى الآن كانت استجابة سكان القطاع بهذه المسيرات محدودة لكن توجد فيها إمكانية كامنة لاحتكاك يؤدي الى التصعيد. فمنذ هذا الأسبوع أحصى عدة قتلى غزيين كنتيجة لانفجار عبوة حملوها، وإذا ما ارتفع عدد المصابين -فهذا كفيل بأن يجتذب غزيين أكثر للانضمام الى الأعمال الليلية.
على خلفية انتخابات داخلية في حماس في السنة المقبلة، سيحاول فيها مرة أخرى تعيين الزعيم النشط لحماس في الخارج، صالح العاروري تحدي زعامة يحيى السنوار -الراغب في الهدوء والاستقرار في القطاع. التهديدات الإسرائيلية للمس بالعاروري رفعت مستوى مكانته، ولهذا يحاول السنوار في الليالي الأخيرة الإثبات بأنه هو أيضا يسهم بنصيبه في الكفاح ضد إسرائيل لكن ليست لديه أي شهية واهتمام في مواجهة أخرى في غزة.
أما التصريح الأكثر صخبا كان لرئيس الموساد في ذاك المؤتمر في رايخمن، الذي ذكر فيه عدد الإحباطات المبهرة للجهاز، 27 (!)، ضد محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم. دادي برنياع، الذي وصل رجاله الى المخربين أنفسهم وحققوا معهم على الأراضي الإيرانية، كشف أيضا مرسليهم من وزارة الاستخبارات الإيرانية، جهاز الاستخبارات للحرس الثوري ووحدة 840، المسؤولة عن إقامة شبكات الإرهاب خارج ايران.
كان يكفي كشف الأجهزة والشخصيات لأجل نقل رسالة رادعة، لكن برنياع واصل وهدد حتى بقتلهم إذا ما نجحوا في تنفيذ مؤامراتهم. لا أدري إذا كان أرسل بأمر من المسؤول عنه لأن يقول ما قاله أو أنه اختار الصيغة بنفسه، لكن كان غريبا أن نسمع رئيس الموساد يتحدث بأسلوب شرق أوسطي ولا يتميز به على نحو ظاهر. في الماضي، عندما كان يعتقد الموساد بأنه يجدر تصفية أحد ما، فقد كان ببساطة يفعل هذا دون أن يهدد ويحذر مسبقا.
من تحت التبجحات يتواصل التآكل في أهلية الجيش الإسرائيلي بعامة وسلاح الجو بخاصة. في هيئة الأركان العملياتية لسلاح الجو يشعرون كل ليلة بالنقص في الأشخاص المجربين الذين توقفوا عن التطوع. في هذه الأيام التي بين إجازة الصيف والأعياد، الأيام التي لا يتدربون فيها تقريبا، في سلاح الجو يجدون صعوبة في إعطاء مقياس دقيق لوضع الأهلية. لكن فور الأعياد، في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيتعين عليهم أن يتخذوا قرارات حول ملء شواغر الطيارين الذين كفوا عن التطوع والاستعداد للموجة التالية التي ستأتي مع انعقاد الكنيست وإجازة قوانين الإعفاء للحريديين.
لكن رئيس الوزراء ووزراءه مشغولون بتهديدات أخرى: المحكمة تخيفهم أكثر من كل قنبلة إيرانية، ومركبات مدرعة للسلطة الفلسطينية تتخذ صورة التهديد الوجودي. ذات مرة، عندما كانت هنا ما تزال معقولية كان هذا كفيلا بأن يسمع كغير معقول -لكن بعد كل شيء نحن دولة أقيمت على عجل من قبل أناس لم يخولوا بذلك. على هذا ينبغي لنا أن نكون ممتنين لهم. السنوات الـ75 الأولى كانت رائعة، حتى وان لم تكن سهلة دوما. فليكن لنا شرف السنة التالية.



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