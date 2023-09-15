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زلزال المغرب يعيد قرويين لزمن أجدادهم.. وقلق مع قرب الشتاء

9/15/2023 11:19:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عند تخوم قرية مدمرة يستخرج السكان المياه من بئر لنقلها على ظهر حمار إلى مخيم يعيشون فيه، منذ أن دمر الزلزال مناطق جبلية في جنوب المغرب الأسبوع الماضي.
ولطالما كانت ظروف العيش بدائية في إغرمان وهي قرية نائية تقع في الأطلس الكبير، ولكن "كانت هناك مياه في المنازل" بحسب محمد أوبلاي المقيم في القرية والبالغ 28 عاما.
لدى تعبئته حاويات بلاستيكية بالمياه لاستخدامها في غسل الأواني وتحضير الطعام في الهواء الطلق، يعلّق أوبلاي على الأوضاع بعد الزلزال بالقول "عدنا إلى الأيام الخوالي".
جراء زلزال ليل الجمعة، قضى ثلاثة أطفال في القرية المبنية منازلها بالطوب الطيني.
وقد سوى الزلزال بالأرض قسما كبيرا من المنازل، وألحق أضرارا بالغة بما تبقى، ولم يسلم المسجد المبني حديثا، وهو الذي تم تدشينه قبل 5 أشهر.
متسلقا أكوام الأنقاض التي ما تزال تفوح منها روائح الماشية النافقة العالقة تحتها، يستطلع أوبلاي حجم الأزمة التي تواجه القرية.
ويقول إن وزارة الداخلية "وفرت لنا 72 خيمة، لكنّنا 90 عائلة"، ويضيف "لا يمكننا أن نخزّن المؤن هناك. الأولوية لإيواء النساء والأطفال".
وتقول سعيدة أوشي إنها بصدد تمضية ليلتها الأولى في خيمة بعد 5 ليال أمضتها في الهواء الطلق تحت أشجار الزيتون.
وتضيف "قيل لي إننا قد نتمكن من إضاءة مصباح صغير بوصله بالمنزل الوحيد الذي لا يزال يتغذى بالتيار الكهربائي".
استخدمت أوشي الفراش والوسادات التي وزّعتها جمعيات خيرية لترتيب مساحة للجلوس تتشاركها مع زوجها و2 من بناتها و3 أحفاد.
على الرغم من ترحيبها بهامش الراحة الإضافي الذي تستفيد منه، لا تخفي أوشي خشيتها على سلامة أحفادها.
وتضيف "نحن خائفون على الأطفال، خائفون عليهم. أين هم؟ نحن خائفون من أن يقع عليهم شيء ما، نحن خائفون جدًّا".
ودمّر الزلزال مدرسة القرية فبات التلاميذ يمضون يومهم خارجا.
وبات مطبخ أوشي يقتصر على مجموعة من الأواني حول موقد حطب تتشاركه مع غيرها من نساء القرية.
والإمدادات الغذائية التي توزّعها جمعيات خيرية محلية تخزّن تحت غطاء يلفحه لهيب الشمس الحارقة.
ويبدي مصطفى شامون قلقه إزاء قرب حلول فصل الشتاء، الذي يشهد أحيانا تساقطا للثلوج في القرية.
ويأمل شامون بأن تساعد السلطات في إعادة إعمار المنازل قبل تساقط الثلوج. ويقول الرجل البالغ 25 عاما "لا نمتلك الوسائل للقيام بذلك بأنفسنا". على غرار قرويين كثر، يمارس شامون عدة أعمال في الدار البيضاء، مركز الثقل الاقتصادي في البلاد، لإعالة عائلته.- (وكالات)



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