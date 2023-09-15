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دراسة لربط الشرب والري للوصول لـتخزين استراتيجي

9/15/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






تعتزم وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، وبالتنسيق مع شركة استشارية متخصصة، البدء بإجراء دراسة جدوى حول إمكانية تنفيذ مشروع "ضخ فائض الهطولات المطرية من قناة الملك عبد الله وتحديد مسارها نحو أحد السدود الشمالية"، وفق الأمين العام للسلطة م.منار محاسنة.
وأكدت محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن فكرة هذا المشروع لا تعني "تحويل غايات استخدام مياه السد المستهدف من الري إلى الشرب، إنما ربط قطاعي الشرب والري معا بعدالة، من أجل الوصول إلى تخزين مائي استراتيجي واستخدامه وقت الحاجة واللزوم".
ويتم الاعتماد على كامل السدود الرئيسية سواء في السدود الشمالية، وفي الأغوار الجنوبية ووادي عربة، في استخدامها للري، في حين يوجد سدان فقط يتم استخدامهما للري والشرب معا، مثل سد الموجب الذي يستخدم للري والشرب والصناعة، وسد الوحدة المخصص للري والشرب معا.
وقالت محاسنة، إن فكرة المشروع تنطلق من أهمية تعزيز الاستفادة من كميات المياه الفائضة والناجمة عن تركيز الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المواسم الشتوية الماضية من قناة الملك عبد الله، والتي يتوقع أن تتكرر خلال الموسم المطري المقبل 2024-2023، وتوفير المزيد من كميات المياه في السد، لاستخدامه كـ"مصدر تخزين استراتيجي".
وأضافت محاسنة، أنه فيما يتم استخدام مياه السد المستهدف من خلال الدراسة لأغراض تخزين المياه، لأغراض الري ولكن بنسبة ضئيلة خلال الوقت الراهن، إضافة لأن نوعية مياهه تصلح للشرب، سيتم الاعتماد على هذا "الخزان" باعتباره مصدر تخزين مائيا يتم اللجوء إليه في حال واجهت المملكة أي أزمة تزويد مائي خلال فترات الصيف، أو أي مشكلة فنية في عمليات التزويد من خلال أحد المصادر، وذلك من خلال ضخ فائض المياه من قناة الملك عبدالله نحو هذا السد.
وأوضحت الأمين العام لـ"وادي الأردن"، أن فكرة الاعتماد على السد المستهدف من خلال هذا المشروع، انطلقت من أهمية تعظيم الاستفادة من مياه السد لغايات الشرب والري على حد سواء وعند الحاجة، لا سيما وأن مياهه تصلح للشرب، وذلك عبر تحويل فائض الهطولات المطرية من القناة إليه، في حين حالت صعوبة الخيار المتمثل بتنفيذ فكرة إنشاء خزان منفصل عند مأخذ "زي" بمسار من منطقة الأغوار إلى عمان، دون إمكانية المضي بها، لعوامل ارتفاع الكلفة المالية.
ومن الإجراءات التي اتبعتها سلطة وادي الأردن ومنذ سنوات طويلة تعود إلى الثمانينيات؛ ضخ المياه من قناة الملك عبد الله إلى سد وادي العرب الذي لمياهه استخدامات عدة.
وزادت أن الشركة الاستشارية تولي القضايا كافة المرتبطة بمياه الشرب الأولوية من خلال القيام بدراسة جدوى لمشاريع عدة ذات علاقة.
وفي السياق ذاته، أشارت محاسنة لبدء الشركة بدراسة فكرة مشروع آخر يستهدف الاستفادة من أحد المصادر المائية المتوفرة في منطقة الأغوار الجنوبية لأغراض الشرب والري والأغراض الصناعية، ومدى الجدوى من إمكانية إنشاء هذا المشروع والاستفادة منه.
وبينت أن شركة استشارية أردنية متخصصة، تقوم حاليا بدراسة الأودية الشمالية والأودية الجنوبية؛ حيث أظهرت الدراسات الأولية أن الأودية الشمالية "مستغلة بالكامل من قبل سلطتي المياه ووادي الأردن ومن قبل مواطنين"، مشيرة إلى أن نتائجها أظهرت أيضا جدوى إنشاء سدين جديدين على الأودية الجنوبية، إلا أن ذلك يعتمد على نتائج دراسة الجدوى بشكل متكامل وشامل، خاصة في ضوء التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.
وفي ظل محدودية مصادر المياه في منطقة الأغوار سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، التي تقع ضمن صلاحيات سلطة وادي الأردن، وعدم إمكانية خلق مصادر جديدة باستثناء المياه السطحية والمياه الجوفية، اتخذت وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، إجراءات مستجدة.
وبهذا الخصوص، قامت الوزارة بسلطتيها، بحفر ثلاث آبار في الجزء الغربي، تم فحص اثنتين من الآبار وتبين أن مياههما قابلة للخلط مع مياه قناة الملك عبد الله من حيث الملوحة، فيما ما تزال البئر الثالثة في مرحلة التجربة المضخية، وصولا لفحص عينة يتم التحقق من خلالها من صلاحية نوعية المياه، وفي حال أثبتت صلاحيتها، يتم خلطها مع مياه القناة وعقب الموافقات اللازمة.



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