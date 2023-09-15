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المواد التأديبية في قانون نقابة الأطباء تحتاج إلى جهة منفذة

9/15/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






على الرغم من أن قانون نقابة الأطباء يزخر بمواد تنظيمية عديدة، إلا أن عددا من مواده لا تجد سبيلا للتنفيذ في غياب قدرتها على التعامل مع المستهدفين، خصوصا المواد التأديبية الخاصة بمنتحلي صفة الطبيب والتي لا يملك مجلس النقابة فيها السلطة التنفيذية.
وتعاني النقابة من غياب القدرة على تحديد الجهة المخولة بتنفيذ هذه المواد القانونية، خصوصا في ظل انتشار جهات تدعي أنها "عيادات طبية"، وهي مسجلة في دائرة مراقبة الشركات على أنها مؤسسات تعليمية.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، إن المواد التأديبية في قانون النقابة من المادة 62 للمادة 65 جميعها تنص على أن الجهات المنفذة للعقوبات، وهي وزارة الصحة أو مجلس النقابة أو المدعي العام، يجب أن تنفذ القرارات والعقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية في النقابة.
وأكدت فاخوري، في تصريح لـ"الغد"، أن هناك قرارات صادرة بحق مخالفين سواء أكانوا أطباء أم لا، حيث يجب تحويلهم لجهة مخولة، خاصة وأن تصاريحهم تصدر عن أكثر من وزارة ومرجعية.
وأضافت "أن بعض التصاريح صادرة عن وزارة العمل أو وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الداخلية، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات تدريب تعليمية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وتعلن عن نفسها كمراكز طبية للتشخيص والإجراءات الطبية وهي غير ذلك".
وأوضحت فاخوري، أن النقابة لا تعلم أي جهة تختص بتنفيذ العقوبات على مراكز تدعي أنها طبية والقائمون عليها ليسوا بأطباء.
وشددت على أن مجلس النقابة "وجه شكوى للنيابة العامة في أحد منتخلي صفة الأطباء"، وأنها ما تزال تنتظر القرار.
وقالت "إن الأمور ما تزال عائمة وتحتاج إلى تنظيم، ونحن نعمل على ملف ضبط المهنة منذ العام 2013 على الرغم من أن الأمور كانت أسهل بكثير والمشاكل أقل".
وأوضحت أنه منذ العام 2016 لغاية اليوم، تضاعف عدد الأطباء، فيما الإحصائيات حول مراكز التجميل زادت أيضا، مبينة أن هناك اكتظاظا هائلا بالسوق الطبي.
ولفتت إلى أن الطبيب لا يطلع على قانون النقابة، ويمكن أن يعود ذلك إلى تقصير من مجالس النقابة المتعاقبة في ظل غياب الدورات التدريبية والتوعوية لإطلاع الأطباء الجدد على قانون النقابة ودوره في تنظيم المهنة.
وقالت فاخوري، إن لجنة ضبط المهنة تعمل على وضع تعليمات للإعلانات الطبية، مبينة أن أي إعلان له علاقة بإجراء طبي أو تشخيص أو علاج يجب أن تمر المادة الإعلانية فيه على النقابة قبل نشرها.
وأضافت "لن ينشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقة من النقابة وتقديم دلائل طبية على أن محتوى الإعلان صادق".
وأكدت فاخوري أن النقابة وجهت "كتبا لوزارة الصناعة والتجارة والإعلام المرئي والمسموع ووزارة الصحة وقابلنا حكاما إداريين ولم نصل لطريقة لتنفيذ القانون وكل الجهات المخولة بتنفيذ القانون لا تنفذه".
وأكدت أن هناك عقوبات منصوصا عليها في القانون، فمثلا هناك مادة لمن يمارس مهنة الطب ولا يمتلك شهادة وغير مسجل في نقابة الأطباء يعاقب بغرامة مالية أو الحبس أو كليهما، بحسب فاخوري.
وشددت على أن النقابة تعد تعليمات الإعلان الطبي التي قد تخفف من التضليل الإعلامي للناس، في حين يجب تحديد جهة مسؤولة كوزارة الصحة مثلا أو النقابة لكشف التضليل الواقع على الناس.
وأكدت فاخوري أنه يجب على وسائل الإعلام المرئية عدم استضافة أشخاص يدعون أنهم أطباء وهم غير مسجلين في النقابة وغير حاصلين على رخص مزاولة، لأن ذلك يعد مساهمة في الترويج لانتحال صفة الطبيب.
وشددت على أن ضبط المهنة أمر لا يقتصر على مهنة الأطباء فقط، مبينة أن هناك تغولا من قبل مهن أخرى على مهنة الطبيب.
وأضافت فاخوري "لدينا نص قانوني صريح بأن من يمارس المهنة الطبية وغير مسجل في النقابة يحول لنقابة الأطباء ويغرم ويحبس، لكن السؤال الذي يطرح ذاته هو من سينفذ ذلك؟"، مشددة على أن النقابة لا تملك السلطة التنفيذية بالحبس أو بالغرامة لأنها ليست جهة "جابية".
وقالت "لم يتبق أمامنا إلا الدعوة لمؤتمر بين النقابة وبين الجهات القضائية بمشاركة وزارة الداخلية لنعرف إلى أين نتجه وكيف يجب تنفيذ القانون ومواد العقوبات".
وتتعلق المادة 64 من قانون النقابة بالطبيب الذي يمارس الطب وهو غير مسجل في النقابة، إذ إن الذي يتم ضبطه يحول للنائب العام ويخضع لأحكام مالية وقضائية.
أما المادة 65 من القانون، فتتعلق بغير الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب والعمليات الجراحية أو أي أمر علاجي مشابه، حيث يتم تحويلهم للقضاء وتسند لهم عقوبة وفق قانون الصحة العامة.



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