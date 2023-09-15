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اللاجئون السوريون يعانون انعدام الأمن الغذائي

9/15/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






اعتبر التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الصادر أول من أمس، الأردن من بين ثلاث دول، إضافة الى لبنان واليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وتحديداً بين اللاجئين في الأردن.
وركز التقرير على أن انعدام الأمن الغذائي على عكس لبنان واليمن يتركز لدى اللاجئين، أما في لبنان فيشمل لبنانيين ولاجئين يواجهون المشكلة نفسها، وفي اليمن أيضا يعاني سكان محليون من انعدام الأمن الغذائي.
التقرير الذي يعد الثاني لهذا العام؛ حيث يعد "تحديثا لمنتصف العام"، يصدر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء (GNAFC) وشبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN)، أشار الى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك 20.7 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتحديداً في ثلاثة بلدان، حيث يعاني اللاجئون السوريون في الأردن من ضعف شديد في الأمن الغذائي، واللاجئون المقيمون في لبنان، وسكان اليمن.
وأشار التقرير إلى أن هناك 453900 لاجئ سوري في الأردن، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد للربع الأول من العام، وهو ما يمثل 62 % من اللاجئين.
وقال التقرير إنه على الرغم من تحسن الأمن الغذائي بشكل عام مقارنة بالعام السابق 2022 للاجئين، حيث انخفض عدد اللاجئين السوريين في الأردن الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة 17 % بين العامين، إلا أنه في 2023، هناك مجموعات معينة، مثل الأسر التي ترأسها النساء، والعاطلين عن العمل، والمعاقين، أصبحوا أكثر عرضة للخطر. وقد ارتفعت مستويات الديون حيث يقترض اللاجئون لتغطية نفقاتهم الغذائية الأساسية.
كما ما يزال اللاجئون في المخيمات يعتمدون على المساعدة وما تزال فرص العمل محدودة، حيث يعاني 55 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة و70 % في المخيمات من البطالة.
والشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء (GNAFC) هي تحالف دولي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل معا لمعالجة أزمات الغذاء، أما شبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN) فهي منصة عالمية تقنية لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل تحليلات الأمن الغذائي والتغذية، تهدف الى تعزيز المعلومات المستقلة لتسليط الضوء على فجوات البيانات والمعلومات المهمة ومعالجتها.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قد أشار مؤخراً، الى أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء "عدم كفاية استهلاك الغذاء"، فيما أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا).
وذكر في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي توضح معدل انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في العالم، أن الأردن يعد خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدل لانتشار استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، وذلك بعد سورية، واليمن، والمغرب وليبيا.
ووفقا للخريطة، فإن هناك 88 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، 32 مليونا منهم في 4 دول، و56 مليونا في 10 دول.



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