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طفل يحاول القفز عن السور لقطع شارع الأردن مغامرا بحياته

9/15/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قلة جسور المشاة والأنفاق تدفع الصغار والكبار للمغامرة بحياتهم من أجل قطع شارع عادة ما تكون فيه السيارات تتدفق كنهر جارف وفي سرعات عالية.-(تصوير: ساهر قدارة)



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