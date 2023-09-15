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الغذاء والدواء تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

9/15/2023 11:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمس، ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات، ونخبة من كوادر المؤسسة بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية".
وجاء تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور العين يوسف القسوس وبمشاركة عربية ودولية من خلال استقطاب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، إضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية.
وأشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إلى أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الصحي، وللنهوض بجوانبه كافة وتطويره، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودته وكفاءتها والتشاركية مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية، وتحسين مخرجاتها.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، خلال العرض الذي قدمه، أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد، وأن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيز جودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي.
كما أشار مهيدات إلى دور المؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لها أثر على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا والتعديل المستمر على أسس التسعير ومراجعة أسعار الأدوية المحلية، إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها والتي تأتي انسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.
وأضاف مهيدات، أن المؤسسة تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، إضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز البحث بالصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة، إضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الأصعدة كافة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل.
وشاركت نخبة من كوادر المؤسسة في مديرية الدواء بعدد من المحاضرات والأوراق البحثية التي انسجمت مع محاور وأهداف المؤتمر. ويتضمن المؤتمر الصيدلاني الأردني معرضا لأكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات والشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص.



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