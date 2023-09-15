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الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني

9/15/2023 11:19:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا يجب أن يغيب عن نقاش أي شأن داخلي أردني المحيط الجيواستراتيجي المعقد الذي نعيش فيه. إغفال البيئة الإقليمية سيكون خطأ كبيرا لن يفضي الى تقييمات موضوعية دقيقة عن واقع حالنا الذي تأثر وما يزال بكم كبير من الأخطار والتحديات التي رتبت علينا أعباء كبيرة. الأردن محاط بالمخاطر من كل صوب ولا يمكن إغفال أثر ذلك، فجيراننا المباشرون ليس فرنسا والسويد وبلجيكا، بل سورية والعراق والضفة والأراضي المحتلة وغيرهم من الجيران الأبعد من دول الشرق الأوسط المنهارة، وكلها تعج بالمشاكل.
على الحدود الشمالية تحدنا دولتان؛ سورية وإيران، ترسل لنا المشاكل والتحديات من مخدرات وسلاح ومتفجرات، تفعلها من خلال تنظيمات وميليشيات تريد المال لكي تقوى ثم تبدأ بتنفيذ أجندتها السياسية. إنه الأسلوب الإيراني التقليدي في العمل وتصدير المشاكل واللااستقرار. اللاجئون السوريون لا ترغب بهم بلدهم سورية يمكثون في الأردن الذي أواهم وأمنهم، ولكن لذلك تكلفة اقتصادية ومالية ترك الأردن لدفعها وحده. تأثرنا اقتصاديا أيضا بسبب تراجع التجارة مع سورية ومن خلالها لأوروبا؛ حيث تأثرت الصادرات وقطاع النقل. سورية مرتهنة لإيران ولا تملك من قرارها شيئا، وإن فعلت وقررت، فهي عاجزة عن التطبيق لأنها خرجت من الحرب منهكة.
ليس الحال أفضل بكثير مع العراق، فرغم تراجع الهجمات الإرهابية من جهة حدوده بعد أن تراجعت استباحة داعش لثلث العراق غربا، إلا أن التفاعل الاقتصادي بين الجارين العراق والأردن ما يزال عرضة للنفوذ والفيتو الإيراني، بما في ذلك قوائم السلع المعفاة والصادرات الزراعية التي باتت تحتكم لروزنامة إيران الزراعية وتصدير منتجاتها للعراق. الانفتاح على العراق مستمر ولكنه يسير ببطء شديد لأنه محتكم للنفوذ الإيراني بعد أن سلم العالم العراق على طبق من فضة لإيران.
أما غربا فالضفة فلسطين والأراضي المحتلة، وهذا أيضا يشكل تحديا للأردن، فانعدام الاستقرار هناك مهم بالنسبة لنا يؤثر مباشرة بقطاعات كبيرة من شعبنا، ورفاه واستقرار وتقدم الشعب الفلسطيني مصلحة أردنية استراتيجية لا يدخر الأردن جهدا لكي يدفع باتجاهها. أما اليمين الإسرائيلي فهو خطر محدق على الأردن، لأنه يتبنى أجندة دينية ترفض حل الدولتين، وهذا مساس مباشر بمصالح الأردن العليا، بما في ذلك مصالح الملايين من أبناء شعبه ممن يحملون صفة اللجوء، ومن حقهم أن تستقر هويتهم الوطنية، وهذا لن يتم قبل إحقاق الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والقادرة على منح الجنسية.
كل هذه الأخطار تحيط بالأردن وترتب تحديات عليه، وصموده بلا شك قصة نجاح عظيمة، وعلينا عندما نقيم أوضاعنا الاقتصادية والسياسية والتحديثية أن نبقي أقدامنا على الأرض ونضع نصب أعيننا أننا نعيش بالشرق الأوسط، في عين العاصفة ومحاطون بالنار. الحكمة والاعتدال في القرار واحترافية القيادة والأجهزة ووعي الشعب جنبنا الكثير من شرور الإقليم، ولا بد من الاستمرار بذلك ببرغماتية تعلي مصالح الأردن أمام التحديات التي تواجهه.



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