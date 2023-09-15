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سوق الخضار بالمشارع.. حلم يتحقق تحت لهيب أسقف الهناجر المعدنية

9/15/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






في خطوة لتجاوز عقبة نقص المخصصات التي أعاقت إنشاء سوق ينظم عمل المحال والبسطات بمنطقة المشارع بالأغوار الشمالية، توجهت بلدية طبقة فحل الى خيار بناء هنجر، بكلفة أقل ووقت أسرع، الأمر الذي أثار حفيظة تجار ومواطنين، اعتبروا أن "الهنجر ذا الأسقف المعدنية لا يناسب طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة".
ووفق ما علمت "الغد"، فإن مشروع الهنجر أصبح بمرحلة طرح العطاء، وحال الانتهاء من هذه المرحلة ربما يحتاج إلى شهر ونصف لإنجازه.
على وقع انتظار أن يرى هنجر السوق النور قريبا، تزداد مخاوف الأهالي من عدم نجاعة المشروع، وسط شعورهم بأن بناء السوق حلم انتظروه طويلا ويبدو أن تحقيقه، على حد تعبيرهم "سيكون بمواصفات ضمن الحد الأدنى".
سكان بالمشارع قالوا لـ"الغد"، "إن إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد حلم يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير بتنظيم وسط السوق الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة".
وأضافوا "فكرة الهنجر بسقف معدني غير مستحبة، وهناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".
وتعد منطقة المشارع من المناطق الأشد حرا، وتلامس فيها درجات الحرارة أحيانا سقف الـ48 درجة مئوية.
تجار يجدون أن فكرة الهناجر المعدنية التي سيتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة، التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى 45 درجة مئوية، ما سيوثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع خاصة الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية.
يقول التاجر محمد الرياحنة، على البلدية أن تراعي الظروف الجوية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الهناجر المعدنية ستوفر أجواء حارة جدا، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات كالمكيفات أو المرواح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن.
وأيده بالرأي التاجر علي القويسم، قائلا "إن الحرارة في اللواء، وخصوصا في فصل الصيف مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع بالحرارة".
وتابع "من المحتمل أن يؤدي وجود الهناجر المعدنية إلى نفور الزبائن لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة".
رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزواي، أكد أن سوق الخضار والفواكه سيكون مشروعا استثماريا، وسيعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، وخصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضروات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد المنافسة الإيجابية.
وأضاف الغزاوي، أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، مؤكدا أن قواعد مبنى السوق ستكون اسمنتية وارتفاع المحل سيكون 3 أمتار، وأن الشبك سيكون حلزونيا ومفتوحا من السقف.
وكشف أن المشروع حاليا في مرحلة العطاء، وحال الانتهاء من العطاء، من المتوقع أن يحتاج إنشاء السوق لفترة شهر ونصف.
وقال الغزاوي، إن البلدية عملت مؤخرا على إزالة تعديات عدد من الأكشاك والبسطات على مدخل الأرض المخصصة لإقامة السوق في منطقة المشارع، تنفيذاً لحكم قضائي بهذا الخصوص صدر قبل حوالي أعوام.
وبين أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي طالما كان مبعثاً لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكاً رئيساً للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن.
ولقيت إجراءات البلدية في تنظيم السوق التجاري خلال الأيام الماضية، ارتياحاً لدى مواطنين، نتيجة عودة انسيابية حركة سير المركبات وسط منطقة السوق، والذي كان سابقاً يعاني من أزمة خانقة.
وأكد الغزاوي أن البلدية لن تسمح بأي تعديات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقاً للمصلحة العامة وإنفاذاً للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تنظيم المنطقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
ويعد سوق الخضار والفواكه من أهم مشاريع البنية التحتية الاستثمارية، وبات على وشك أن يرى النور، بعد أن استطاعت البلدية تذليل إحدى أهم العقبات وهي المخصصات من حيث تخفيضها لحدود ممكنة قد تسرع بإنجاز السوق في وقت مبكر جدا مقارنة مع البناء الاسمنتي.
ويعول مواطنون وتجار في منطقة المشارع على إنشاء مبنى السوق الذي تنوي تنفيذه البلدية في التخلص من فوضى البسطات، كما يعتبرون أن إنشاء السوق سيعمل على تنظيم المنطقة والحركة ويقلل من حوادث السير، لا سيما وأن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة جراء الفوضى التي تشهدها شوارعها.
وكان أصحاب محال تجارية في منطقة سوق المشارع، اشتكوا من انتشار بسطات الخضار والفواكه أمام محالهم وعلى أجزاء من الشارع الرئيس بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، مطالبين البلدية بتفعيل القانون ومخالفة المعتدين على الشوارع.
الى ذلك، يقول محمد الخشان من سكان المشارع، إن المنطقة أصبحت مليئة بالبسطات في ظل غياب المتابعة والتفتيش من قبل الجهات المعنية.
وعول بأن يسهم إنشاء مبنى السوق بإنهاء الفوضى والتعديات التي تعاني منها شوارع المنطقة.
وتقول نبيلة محمد من منطقة المشارع، إن السوق جراء الفوضى العارمة وعدم التزام الباعة تسبب بوقوع العديد من الحوادث، كما تسبب في وقوع العديد من المشاكل جراء انتشار البسطات بشكل عشوائي.
سناء الواكد وهي أم لطالبين في المدرسة، ترى أن تنظيم شوارع المنطقة وإنهاء مشكلة الفوضى التي يعاني منها وسط السوق من أهم الأمور وأكثرها إلحاحا.
وبينت أنها تعيش حالة قلق في كل مرة يذهب فيها طفلاها إلى المدرسة جراء اضطرارهما العبور من وسط السوق التجاري.
وأضافت أن مبنى السوق الذي وعدت البلدية بتنفيذه سيعمل على حل تلك الفوضى التي يشهدها سوق المشارع منذ سنوات وفشلت المجالس السابقة في حلها، مطالبة الجهات المعنية وحال إنشاء السوق الجديد بتشديد الرقابة والعمل على تنظيم شوارع المنطقة.



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