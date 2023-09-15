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العقبة: مشاريع تنتظر تنفيذها بعد زيادة المخصصات

9/15/2023 11:17:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






فرضت الاحتياجات التنموية في مدينة العقبة وأطرافها بمجالات البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة والصحة والتعليم والشباب على مجلس محافظة العقبة، رفع مخصصات موازنته للعام المقبل لما يقارب من نصف مليون دينار لتبلغ 9 ملايين و25 ألف دينار.
ووسع مجلس محافظة العقبة من حصة لواء القويرة وقضاء وادي عربة باستحواذهما على ما يقارب من 70 % من موازنة العام المقبل ستوزع على مختلف القطاعات، مع التركيز على التعليم والصحة والسياحة والشباب، لحاجة تلك القطاعات للمزيد من الخدمات.
فيما استحوذت القصبة على 30 % من الموازنة خصصت لقطاعي الصحة والتعليم، وهما أهم ملفين في العقبة، بينما توزعت عموم الموازنة في محافظة العقبة كافة على 20 قطاعا، مع مراعاة الأغلبية ودليل الاحتياجات الذي عمل المجلس بأعضائه على رسم الاحتياج لكل منطقة.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو لـ"الغد"، إن الموازنة غطت أكثر من 20 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات الأشغال والصحة والتربية والمياه والشباب؛ حيث تغطي هذه المشاريع مجالات الطرق والصحة والمياه والتعليم ودعم الشباب والمرأة، مشددا على أن المسار التنموي في محافظة العقبة يمر ضمن جهات عدة، هي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير وادي عربة والبلديات، وهي معنية بتنمية الاقتصاد والبنية التحتية وتحسينها في مختلف مناطق المحافظة، الى جانب أهمية التشاركية الحقيقية مع المجلس التنفيذي وعدم تعطيل أي من المشاريع الخدمية التي تخص المواطن.
وأكد أن المجلس مع الاشتباك الإيجابي، بهدف الخدمة العامة والسعي من أجل أن يكون مؤشر الأداء لدى المجلس عاليا جدا فيما يخص تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأشار عمرو إلى أن هناك شراكات مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسستي ولي العهد ونهر الأردن، وجميع هذه الشركات تكللت مشاريعها بالنجاح وبنسبة 100 %، خاصة فيما يتعلق بتمكين وتدريب الشباب، مؤكداً أن هناك العديد من الشراكات مع مركز زها الثقافي والصندوق الهاشمي في مشاريع مشتركة عدة تصب في خدمة مجتمع العقبة، مع التركيز على مناقشة سبل دعم الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، ورفع المخصصات لتدريب وتأهيل الشباب على المهن النوعية التي تواكب سوق العمل بالتشارك والتشبيك مع الجهات ذات الاختصاص.
وفيما يخص قطاع التعليم، بين عمرو أنه تم البدء بمجموعة من المشاريع قبل أن يتم تسليم مشاريع أخرى، وتتعلق ببناء المدارس في مدينة العقبة ولواء القويرة وإضافة غرفة صفية، من أبرزها مدرسة العاشرة في المدينة ومدرسة القويرة، فيما خصص مجلس المحافظة مبلغا ماليا لاستكمال تركيب مكيفات لجميع مدارس العقبة.
وعلى صعيد الصحة، أشار عمرو إلى أن هناك توجها نحو مستشفى العقبة الحكومي "الميداني سابقا" لشراء أجهزة غسيل الكلى وحاضنات الخداج للأطفال، إضافة الى قرب استلام المركز الصحي الشامل في العقبة بالمنطقة السكنية الخامسة بكلفة مليون و200 ألف دينار، وكذلك العمل على بناء مستودعات الأدوية لمحافظة العقبة للقضاء على مشكلة انقطاع الأدوية في بعض المراكز الصحية في المحافظة.
وبالنسبة للأشغال العامة، أكد عمرو أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين المجلس ووزارة الأشغال، وهي مخصصة لصيانة وتعبيد الطرق في مناطق وادي عربة والديسة والقويرة والعقبة خاصة، ودعم جزئي لجسر النفط، مشيراً إلى أن مشاريع الشباب لها اهتمام كبير وقد خصصنا مبالغ مالية لصيانة وإنشاء بعض المرافق الشبابية، لا سيما استكمال المرحلة الثانية من ملعب وادي رم وصيانة مدينة الأمير حمزة وبعض المراكز الشبابية في المحافظة، موضحا أن هناك مشاريع مشتركة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لا سيما بما يتعلق بالحدائق العامة في المدينة التي تعاني من شح في بعض أحيائها، وتم تقديم دعم مالي لإنشاء حديقتين خلال العام المقبل بكلفة 320 ألف دينار في منطقتي الكرامة والتاسعة.



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