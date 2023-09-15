بتروبراس تُريدُ استكشاف طاقة الرياح في المناطق البحرية
التاريخ
9/15/2023 11:07:23 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
ساو باولو – أعلنت شركة بتروبراس يوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر بأنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بيئي في 10 مناطق بحرية برازيلية بهدف تركيب هياكل لتوليد الطاقة الهوائية داخل البحار التي يتم الحصول عليها من قوة الرياح في أعالي البحار. حيث تم تقديم هذا الطلب لدى المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (Ibama).
وبهذه الخطوة, تصبح شركة بتروبراس شركة ذات إمكانيات أكبر لانتاج طاقة الرياح في أعالي البحار في البرازيل. وقد كانت الشركة قد صرحت في وقت سابق عن شراكة مع WEG من أجل تطوير مولد هوائي باستطاعة 7 ميغاوات.
وقد صرح رئيس الشركة جان بول براتيس (في الصورة أعلاه) خلال فعالية Brazil Windpower 2023, والتي أُقيمَت يوم أمس الخميس في أكسبو ساو باولو في عاصمة الولاية قائلاً:” إن بتروبراس تتسلم اليوم مهام أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في البرازيل. طاقة الرياح: نعم بتروبراس وصلت! وصلت بكل ما للكلمة من معنى”
إن هذه المناطق البحرية الـ10 وفقاً لبراتيس سيكون لها استطاعة اجمالية تبلغ 23 gigawatts وتتموضع في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية و الجنوب. 3 مناطق في ولاية ريو غراندي دو نورتي و 3 ثلاثة مناطق في ولاية سيارا, بالاضافة للمناطق في كل من مارينياو وريو دي جانيرو واسبيريتو سانتوس وريو غراندي دو سول.
التنظيم
وأوضح رئيس الشركة أن الطلب الذي تم تقديمه للمعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة Ibama لن يضمن الحق في المناطق قائلاً:“كانت هناك مشكلة في البحر ولهذا السبب لم نبدأ العمل فيه بعد. لا أحد يستطيع الوصول إلى هناك إلى أواسط البحار ووضع توربينات الرياح والخروج لإنتاج الطاقة. البحر ليس ملكية خاصة”.
هذا هو السبب في أن مناقشة تنظيم هذا السوق تجري معالجتها حاليا في الكونغرس الوطني. لن يحق لشركة بتروبراس الحصول على هذه المناطق المطلوبة إلا بعد هذه التنظيم.” وينص القانون على نوعين من المنح: الترخيص و الامتياز. وبعد ذلك يجب على الدولة البرازيلية أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم الامتيازات أو التراخيص. وآمل أنه بحلول نهاية هذا العام، سنحصل على هذه الموافقة))، قال رئيس بتروبراس.
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