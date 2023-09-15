بتروبراس تُريدُ استكشاف طاقة الرياح في المناطق البحرية

ساو باولو – أعلنت شركة بتروبراس يوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر بأنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بيئي في 10 مناطق بحرية برازيلية بهدف تركيب هياكل لتوليد الطاقة الهوائية داخل البحار التي يتم الحصول عليها من قوة الرياح في أعالي البحار. حيث تم تقديم هذا الطلب لدى المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (Ibama).

وبهذه الخطوة, تصبح شركة بتروبراس شركة ذات إمكانيات أكبر لانتاج طاقة الرياح في أعالي البحار في البرازيل. وقد كانت الشركة قد صرحت في وقت سابق عن شراكة مع WEG من أجل تطوير مولد هوائي باستطاعة 7 ميغاوات.

وقد صرح رئيس الشركة جان بول براتيس (في الصورة أعلاه) خلال فعالية Brazil Windpower 2023, والتي أُقيمَت يوم أمس الخميس في أكسبو ساو باولو في عاصمة الولاية قائلاً:” إن بتروبراس تتسلم اليوم مهام أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في البرازيل. طاقة الرياح: نعم بتروبراس وصلت! وصلت بكل ما للكلمة من معنى”

إن هذه المناطق البحرية الـ10 وفقاً لبراتيس سيكون لها استطاعة اجمالية تبلغ 23 gigawatts وتتموضع في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية و الجنوب. 3 مناطق في ولاية ريو غراندي دو نورتي و 3 ثلاثة مناطق في ولاية سيارا, بالاضافة للمناطق في كل من مارينياو وريو دي جانيرو واسبيريتو سانتوس وريو غراندي دو سول.

التنظيم

وأوضح رئيس الشركة أن الطلب الذي تم تقديمه للمعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة Ibama لن يضمن الحق في المناطق قائلاً:“كانت هناك مشكلة في البحر ولهذا السبب لم نبدأ العمل فيه بعد. لا أحد يستطيع الوصول إلى هناك إلى أواسط البحار ووضع توربينات الرياح والخروج لإنتاج الطاقة. البحر ليس ملكية خاصة”.

هذا هو السبب في أن مناقشة تنظيم هذا السوق تجري معالجتها حاليا في الكونغرس الوطني. لن يحق لشركة بتروبراس الحصول على هذه المناطق المطلوبة إلا بعد هذه التنظيم.” وينص القانون على نوعين من المنح: الترخيص و الامتياز. وبعد ذلك يجب على الدولة البرازيلية أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم الامتيازات أو التراخيص. وآمل أنه بحلول نهاية هذا العام، سنحصل على هذه الموافقة))، قال رئيس بتروبراس.