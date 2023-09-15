208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله

وقالت الحياري في تصريح صحفي إن عن أعداد زوار تلفريك عجلون وصل مع نهاية دوام الجمعه ٢٠٨ ألف زائر منذ تشغيله رسميا.

وأضافت الحياري أن التلفريك أصبح يشكل وجهة سياحية بامتياز من السياح ورواده محليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا لخوض رحلة عبر عرباته في أحضان الطبيعة الخلابة والميزات النسبية السياحية التي تمتاز بها محافظة عجلون .