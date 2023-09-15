208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله

208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله
التاريخ
9/15/2023 7:26:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أعلنت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، عن عدد زوار تلفريك عجلون منذ بدء تشغيله قبل ٣ شهور.
وقالت الحياري في تصريح صحفي إن عن أعداد زوار تلفريك عجلون وصل مع نهاية دوام الجمعه ٢٠٨ ألف زائر منذ تشغيله رسميا.
وأضافت الحياري أن التلفريك أصبح يشكل وجهة سياحية بامتياز من السياح ورواده محليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا لخوض رحلة عبر عرباته في أحضان الطبيعة الخلابة والميزات النسبية السياحية التي تمتاز بها محافظة عجلون .
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