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208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله

9/15/2023 7:26:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أعلنت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، عن عدد زوار تلفريك عجلون منذ بدء تشغيله قبل ٣ شهور.

وقالت الحياري في تصريح صحفي إن عن أعداد زوار تلفريك عجلون وصل مع نهاية دوام الجمعه ٢٠٨ ألف زائر منذ تشغيله رسميا.

وأضافت الحياري أن التلفريك أصبح يشكل وجهة سياحية بامتياز من السياح ورواده محليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا لخوض رحلة عبر عرباته في أحضان الطبيعة الخلابة والميزات النسبية السياحية التي تمتاز بها محافظة عجلون .

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