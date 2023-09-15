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345 مليون يورو غرامة بحق تيكتوك بأوروبا

9/15/2023 7:26:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلق بقاصرين. وبحسب ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، سيتعين على شركة "تيك توك" دفع "غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو" وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في أيلول 2021 تحقيقا في أنشطة شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية والتي تضم 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونا في الاتحاد الأوروبي. وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 تموز 2020 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه. ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتم بطريقة تكون فيها الحسابات عامة بشكل تلقائي. وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب ولي أمره. لكن وفقا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص مما إذا كان حساب ولي الأمر هو بالفعل لولي أمر الطفل المعني. وتتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقر الرئيسي لشركة "تيك توك" في أوروبا يقع في أيرلندا.

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