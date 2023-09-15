عفاف راضي تكشف سر ابتعادها عن التمثيل
التاريخ
9/15/2023 7:26:26 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبّرت الفنانة المصرية عفاف راضي عن سعادتها لنجاح حفل "ليلة الزمن الجميل"، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية مساء الخميس.
ووجهت راضي الشكر للقائمين على تنظيم الحفل. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفل "ليلة من الزمن الجميل" إنها ممتنة للقائها الجمهور السعودي وسعيدة بذلك.
وأضافت: "الجمهور السعودي فنان ومتعطش للفن ويحب الفن الجميل، ولا يوجد أفضل من ذلك تنسيق، ولمسنا التقدم ونتمنى مزيداً من الخير والرفاهية".
وتطرقت عفاف راضي إلى أسباب عدم استكمالها مشوارها السينمائي، بعدما قدمت فيلم "مولد يا دنيا" مع الفنان محمود ياسين، مؤكدة أنها لم تجد مستوى درامياً مثل مستوى الفيلم الذي قدمته فقررت الابتعاد.
وأردفت: "النجاح المبهر للفيلم دفعني للتفكير كثيراً قبل اتخاذ أي قرار، ولذلك اكتفيت بالغناء".
وقدمت عفاف راضي في سهرة "ليلة من الزمن الجميل" باقة مميزة من أغانيهما القديمة، قبل أن يوجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الدعوة للثلاثي للمشاركة في موسم الرياض 2024.
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