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عفاف راضي تكشف سر ابتعادها عن التمثيل

9/15/2023 7:26:26 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبّرت الفنانة المصرية عفاف راضي عن سعادتها لنجاح حفل "ليلة الزمن الجميل"، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية مساء الخميس.

ووجهت راضي الشكر للقائمين على تنظيم الحفل. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفل "ليلة من الزمن الجميل" إنها ممتنة للقائها الجمهور السعودي وسعيدة بذلك.

وأضافت: "الجمهور السعودي فنان ومتعطش للفن ويحب الفن الجميل، ولا يوجد أفضل من ذلك تنسيق، ولمسنا التقدم ونتمنى مزيداً من الخير والرفاهية".

وتطرقت عفاف راضي إلى أسباب عدم استكمالها مشوارها السينمائي، بعدما قدمت فيلم "مولد يا دنيا" مع الفنان محمود ياسين، مؤكدة أنها لم تجد مستوى درامياً مثل مستوى الفيلم الذي قدمته فقررت الابتعاد.

وأردفت: "النجاح المبهر للفيلم دفعني للتفكير كثيراً قبل اتخاذ أي قرار، ولذلك اكتفيت بالغناء".

وقدمت عفاف راضي في سهرة "ليلة من الزمن الجميل" باقة مميزة من أغانيهما القديمة، قبل أن يوجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الدعوة للثلاثي للمشاركة في موسم الرياض 2024.

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