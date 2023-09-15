الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في ليبيا والمغرب

الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في ليبيا والمغرب
التاريخ
9/15/2023 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين بالسيول والفيضانات في ليبيا. وواصلت الهيئة تقديم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة، وخصوصاً في الشرق الليبي، عبر توفير مئات الأطنان من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية.
ويواصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي وفريقه الإغاثي في الساحة الليبية تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي الإماراتي المتواصلة لمساندة الأشقاء في ليبيا والوقوف إلى جانبهم، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم في ظروفهم الراهنة.
وفي المغرب، أسهم فريق مشروع «منصة تحليل البيانات الفضائية» ضمن «مجمع البيانات الفضائية» لوكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركة «بيانات»، في تقديم عدد من تقارير التحليلات التي نُشرت عبر موقع الميثاق الدولي «للفضاء والكوارث الكبرى» وهذا جزء من الجهود الدولية في إدارة تداعيات الزلزال الذي وقع أخيراً في المملكة الشقيقة.
وأسهمت تقارير فريق المشروع في تقييم مدى الضرر الناتج عن الزلزال، ووضع خطط مجدية للإغاثة والإنقاذ، إضافة إلى مراقبة الوضع باستمرار، لتعكس مثالاً حياً على الإنجازات التي يمكن تحقيقها باستخدام تقنيات الفضاء في أوقات الكوارث.
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