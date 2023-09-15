الإمارات تعزز جهودها الإغاثية في ليبيا والمغرب

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين بالسيول والفيضانات في ليبيا. وواصلت الهيئة تقديم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة، وخصوصاً في الشرق الليبي، عبر توفير مئات الأطنان من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية.

ويواصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي وفريقه الإغاثي في الساحة الليبية تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي الإماراتي المتواصلة لمساندة الأشقاء في ليبيا والوقوف إلى جانبهم، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم في ظروفهم الراهنة.

وفي المغرب، أسهم فريق مشروع «منصة تحليل البيانات الفضائية» ضمن «مجمع البيانات الفضائية» لوكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركة «بيانات»، في تقديم عدد من تقارير التحليلات التي نُشرت عبر موقع الميثاق الدولي «للفضاء والكوارث الكبرى» وهذا جزء من الجهود الدولية في إدارة تداعيات الزلزال الذي وقع أخيراً في المملكة الشقيقة.

وأسهمت تقارير فريق المشروع في تقييم مدى الضرر الناتج عن الزلزال، ووضع خطط مجدية للإغاثة والإنقاذ، إضافة إلى مراقبة الوضع باستمرار، لتعكس مثالاً حياً على الإنجازات التي يمكن تحقيقها باستخدام تقنيات الفضاء في أوقات الكوارث.

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