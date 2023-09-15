المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية

شدد وزير الزراعة المجري، إستفان ناجي، الجمعة على أن بلاده ستستمر في تقييد واردات الحبوب الأوكرانية، على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بالسماح بإنهاء سريان حظر على هذه الواردات.

ووفقا لمنشور للمتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، على منصة إكس، تويتر سابقا، قال ناجي إنه "ردا على القرار الأخير من جانب بروكسل برفع الحظر عن واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية، ستتدخل المجر من جانبها لحماية مزارعيها وستبقي وتمدد الحظر على الواردات داخل ولايتها القضائية الوطنية".

وقال إن "قيود الاستيراد الأوروبية على المنتجات الزراعية الأوكرانية انتهى سريانها في 15

سبتمبر، لكن المجر ترى وجود حاجة لمواصلة الحظر لعلاج تشوهات السوق المحتملة".

وتزايدت مخاوف بأن تدفق واردات أوكرانية رخيصة يمكن أن تكتسح أسواق الاتحاد الأوروبي المجاورة، ما يترك سعة تخزين غير مناسبة لموسم حصاد الخريف المرتقب، حسبما قال ناجي.

وقال إنه "في جميع الأحوال، وباستخدام شتى الوسائل، سنحمي مصالح المزارعين المجريين".

وبينما لا يزال يتم السماح بنقل الشحنات، ستقوم السلطات بإغلاقها بإحكام على الحدود ومراقبة تحركها عن كثب.