المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية

المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية
التاريخ
9/15/2023 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
شدد وزير الزراعة المجري، إستفان ناجي، الجمعة على أن بلاده ستستمر في تقييد واردات الحبوب الأوكرانية، على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بالسماح بإنهاء سريان حظر على هذه الواردات.
ووفقا لمنشور للمتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، على منصة إكس، تويتر سابقا، قال ناجي إنه "ردا على القرار الأخير من جانب بروكسل برفع الحظر عن واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية، ستتدخل المجر من جانبها لحماية مزارعيها وستبقي وتمدد الحظر على الواردات داخل ولايتها القضائية الوطنية".
وقال إن "قيود الاستيراد الأوروبية على المنتجات الزراعية الأوكرانية انتهى سريانها في 15
سبتمبر، لكن المجر ترى وجود حاجة لمواصلة الحظر لعلاج تشوهات السوق المحتملة".
وتزايدت مخاوف بأن تدفق واردات أوكرانية رخيصة يمكن أن تكتسح أسواق الاتحاد الأوروبي المجاورة، ما يترك سعة تخزين غير مناسبة لموسم حصاد الخريف المرتقب، حسبما قال ناجي.
وقال إنه "في جميع الأحوال، وباستخدام شتى الوسائل، سنحمي مصالح المزارعين المجريين".
وبينما لا يزال يتم السماح بنقل الشحنات، ستقوم السلطات بإغلاقها بإحكام على الحدود ومراقبة تحركها عن كثب.
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