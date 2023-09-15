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روسيا تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير الوقود بسبب العجز المحلي

9/15/2023 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ الحرب في فبراير شباط 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت مصادر بالسوق لرويترز في أواخر أغسطس إن الموقف ربما يتفاقم في الأشهر المقبلة.

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