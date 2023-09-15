وول ستريت تغلق على تراجع حاد بضغط من هبوط أسهم شركات كبرى

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع حاد وسط هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.

وتراجعت أسهم شركات أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه.إل.إيه كورب لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت رويترز أن تي.إس.إم.سي طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز‭ ‬500 بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22 بالمئة لينهي الجلسة عند 4450.28 نقطة كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 217.33 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 13708.72 نقطة، أما داو جونز الصناعي فتراجع 289.99 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 34617.12 نقطة.

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.

وهبطت أسهم الشركات قوية النمو الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز.

