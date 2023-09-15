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باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

9/15/2023 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت باكستان الجمعة رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 بالمئة، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في سبتمبر قبل أن يتباطأ في أكتوبر ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4 بالمئة في أغسطس .

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو .

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