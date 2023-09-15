41 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها القوي الأسبوع الماضي وبلغت مكاسبها الرأسمالية 41 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية مع تزايد ثقة المستثمرين بالأسواق وقوة الاقتصاد وزخم النمو في القطاعات المختلفة والتوقعات الإيجابية للنمو في الفترة المتبقية من العام الحالي وخلال السنوات المقبلة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.556 تريليونات درهم في نهاية التعاملات أمس، منها 2.870 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و686.55 ملياراً للمدرجة في سوق دبي.

وقاربت السيولة في الأسواق المحلية على 9 مليارات درهم في 5 جلسات ضمن أسبوع العمل منها 5.8 مليارات درهم في أبوظبي، و3.2 مليارات في دبي عبر تداول 1.95 مليار سهم، مع تنفيذ 113.5 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 1.87 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 361.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي أثناء الأسبوع أسهم الإمارات دبي الوطني 3.5%، والرمز 3%، وأمان 2.4%، وإعمار للتطوير 1.7%، وتكافل الإمارات 1.2%، وزاد دبي الإسلامي 1%، وإمباور 1%، وإعمار العقارية 0.7%.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.23% في ختام جلسات أسبوع التداول أمس، بدعم صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7%، بحصة 81.3% من سيولة السوق الإجمالية، وتصدر قطاع المرافق العامة ارتفاعات القطاعات بنسبة 0.8%، وتلاه الاتصالات بارتفاع 0.56% والمالية 0.55% والعقارات 0.15%.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 3.45 مليارات درهم أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على مجموعة من الأسهم القيادية.

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