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أفضل أداء للسياحة بالاتحاد الأوروبي في 10 سنوات

9/15/2023 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس أن السياحة في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوى لها، منذ 10 سنوات، بعد انتعاش قوي من تداعيات جائحة كوفيد 19. وأضافت الهيئة إن عدد الليالي، التي قضاها السياح في أماكن الإقامة السياحية، في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري، كان الأعلى في عقد.

وقضى السياح 1193 مليون ليلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12.9% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وهذا الرقم، الذي تم تسجيله هذا العام أعلى أيضاً بواقع 0.9% عما كان عليه في النصف الأول من عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد 19.

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