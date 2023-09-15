أسهم أرم تقفز 25 % في أولى جلسات تداولها بالسوق الأمريكية

قفزت أسهم شركة ((أرم هولدينغز)) بنسبة 25 % في أولى جلسات تداولها ببورصة نيويورك بعد جمع 4.87 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي بالعالم هذا العام، ما أعطى دفعة لكل من أسواق الأسهم ومؤسس ((سوفت بنك)) ماسايوشي سون. وأغلقت أسهم الشركة مصممة الرقائق، التي لا تزال مملوكة بـ90% لـ((سوفت بنك))، عند 63.59 دولاراً في تعاملات نيويورك أول من أمس، ما منح شركة ((أرم)) قيمة سوقية تزيد على 65 مليار دولار.

وفي تعاملات ما بعد السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم الشركة 6.87% إضافية لتصل إلى 67.96 دولاراً. وتأسست ((أرم)) عام 1990 كمشروع مشترك بين ((آكورن كومبيوترز))، و((في إل إس آي تكنولوجي))، والشركة التي كانت تُعرف حينها باسم ((أبل كومبيوتر)). وأُدرجت ((أرم)) في بورصة لندن للأوراق المالية و((ناسداك)) في الفترة بين 1998 و2016، حتى استحوذت ((سوفت بنك)) عليها مقابل 32 مليار دولار.

وفي 2020، حاولت ((سوفت بنك)) بيع ((أرم)) إلى ((إنفيديا)) مقابل 40 مليار دولار، لكنها فشلت. وأثارت هذه الخطوة غضب عملاء شركة ((أرم)) ممن رفضوا سيطرة شركة واحدة على صانعة التكنولوجيا الأساسية للهواتف المحمولة.