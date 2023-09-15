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«استثمر في الشارقة» يشارك في قمة «الحزام والطريق»

9/15/2023 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في ((قمة الحزام والطريق))، ممثلاً بأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب ((استثمر في الشارقة))، وإيلي أرملي، مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفاطمة الشامسي، منسق ترويج الاستثمار في ((استثمر في الشارقة)).

واستعرض وفد ((استثمر في الشارقة)) في جناح خاص بالقمة، واقع المناخ الاستثماري التنموي في القطاعات الواعدة التي تشكل مستقبل اقتصاد الإمارة، وسلط الضوء على منجزات التنوع الاقتصادي وما تنتجه من فرص مختلفة للمستثمرين، كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة.

وسلط ((استثمر في الشارقة)) من خلال حضوره في قمة هونغ كونغ الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إمارة الشارقة، التي تحتضن 1225 شركة صينية منها 245 شركة في مناطقها الحرة.

كما يتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة والصين 47 مليون درهم، من ضمنها 15.1 مليون بين هونغ كونغ والشارقة. ويهدف المكتب إلى تعزيز التعاون مع شركاء جدد بالمناطق الواقعة على طول المبادرة وخارجها، إلى جانب جذب المستثمرين.

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