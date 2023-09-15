مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 41 ملياراً في أسبوع

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تجاوزت 41 مليار درهم في أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.51 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.55 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.5 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة في 5 جلسات قاربت 9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.8 مليارات بسوق أبوظبي، و3.2 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.95 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 113.5 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 1.87 مليار درهم، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 361.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي خلال الأسبوع أسهم الإمارات دبي الوطني 3.5 %، والرمز 3 %، وأمان 2.4 %، وإعمار للتطوير 1.7 %، وتكافل الإمارات 1.2 %، وزاد دبي الإسلامي 1 %، وإمباور 1 %، وإعمار العقارية 0.7 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أم القيوين للاستثمارات العامة 13.6 %، وغذاء القابضة 11 %، والجرافات البحرية 10.9 %، وإيزي ليس 8.5 %، وبرجيل القابضة 7 %، خلال 5 جلسات.

وزاد الصير للمعدات 6.5 %، والشارقة للإسمنت 6.3 %، والواحة كابيتال 6.3 %، وإي آند 4.86 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %، وسيراميك رأس الخيمة 3.6 %، وأبوظبي الأول 3.1 %، وبنك أبوظبي التجاري 2.8 %، وطاقة 2.65 %، والدار العقارية 2.6 %.

وعلى مستوى التداولات أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي بـ0.23 % في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم سهم ((الإمارات دبي الوطني)) الذي ارتفع 2.7%، ليستحوذ على 81.3 % من سيولة السوق الإجمالية، وتصدر قطاع المرافق العامة ارتفاعات القطاعات بـ0.8 %، تلاه قطاع الاتصالات 0.56 %، والمالية 0.55 %، والعقارات 0.15 %.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 3.45 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 683.1 مليار درهم في جلسة أول من أمس وصولاً إلى 686.55 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الجلسة، صعدت أسهم الرمز كوربوريشن 2 %، ووطنية إنترناشيونال 1.7 %، وإعمار للتطوير 1.4%، وديوا 1.2 %، وإمباور 1 %.

واستحوذ ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 1.54 مليار درهم مغلقاً عند 17.35 درهماً، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 97.14 مليون درهم، ثم ((أرامكس)) جاذباً 31.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 210.4 ملايين درهم خلال جلسة أمس، بعد مشتريات بقيمة 1.68 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.47 مليار درهم. صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.86 % إلى مستوى 9880.46 نقطة، خلال جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 228.4 مليون درهم خلال الجلسة، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 142.7 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 124.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال الجلسة أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.8 % بالحد الأقصى، وأم القيوين للاستثمارات العامة 12.7 %، والشارقة للأسمنت 7 %، والصير للمعدات 6.9 %، وفودكو الوطنية 6.2 %. وسجلت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس سيولة جاوزت 3.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في سوق دبي.