«إمباور» و«الياه سات» تناقشان توزيعات الأرباح الأربعاء

يناقش مجلسا إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) والياه للاتصالات الفضائية ((الياه سات)) في اجتماعهما الأربعاء المقبل، توزيعات الأرباح.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة ((إمباور)) خلال اجتماعه 20 سبتمبر توزيع الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أن مجلس إدارتها سيناقش توزيع أرباح نقدية بـ425 مليون درهم، بواقع 0.0425 درهم لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مالها المدفوع، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح.

من جانب آخر، يناقش مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، توزيع الأرباح النقدية المرحلية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وأشارت الشركة في بيان، إلى أن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً النظر في الأمور العادية المتعلقة بفرص الأعمال المحتملة قيد الدراسة.