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«الخليج للملاحة» تصدر صكوكاً إسلامية لمستثمرين جدد

9/15/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أنها أصدرت 220 مليوناً من الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط.

وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع أول من أمس. ووفق إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أنه سيتم تحويل هذه الصكوك إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس، وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم بدلاً من 637.7 مليون درهم مع وجود فترة حظر للمستثمرين الجدد فقط مدتها سنة من تاريخ ملكيتهم للأسهم.

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