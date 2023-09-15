ارتفاع أسعار الأرز عالمياً يؤكد المخاطر الغذائية للتغير المناخي

ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج، ما يؤكد برأي خبراء مدى انعكاس التغير المناخي مستقبلاً على إمدادات الأغذية في العالم. وسجلت أسعار الأرز ارتفاعاً بـ9.8% في أغسطس الماضي بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وبدأت أسعار الأرز بالارتفاع بعد إعلان الهند التي تمثل 40% من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، في يوليو حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي.

وبررت نيودلهي قرارها بارتفاع أسعار المنتج في سوقها الداخلية نتيجة الظروف الجيوسياسية وظاهرة النينو الجوية و((ظروف مناخية قصوى)).

توقعات

ومن المتوقع أن تكون هذه السنة الأشد حراً التي عرفتها البشرية وقد يتفاقم ذلك تحت وطأة ظاهرة النينو. ورغم وقوع فيضانات خطيرة في بعض مناطق شمال الهند، شهد أغسطس أعلى درجات حرارة وجفاف على الإطلاق في هذا البلد، وكانت الأمطار الموسمية التي تسجل ما يصل إلى 80% من المتساقطات السنوية أدنى بكثير من العادة.

وقد يؤدي ذلك إلى اقتطاع ما يصل إلى 8% من الصادرات العالمية للأرز لفترة 2023 - 2024 بحسب تحليل لمعهد الأبحاث ((بيزنيس مونيتور إنترناشونال)) BMI التابع لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

مخاوف

وأوجدت الأزمة في الوقت الحاضر فرصة لتايلاند وفيتنام، ثاني وثالث مصدرين عالميين للأرز، لزيادة صادراتهما.

غير أن إليسا كاور لودر من برنامج التغير المناخي في جنوب شرق آسيا في معهد إيسياس - يوسف إسحق حذرت أن الجفاف الذي يرافق ظاهرة النينو قد يهدد المحاصيل. وتستمر ظاهرة النينو الجوية عادة ما بين تسعة أشهر و12 شهراً، ومن المتوقع أن تتصاعد في نهاية هذه السنة.

ولفت معهد الأبحاث إلى أن مفاعيلها أدت إلى ارتفاع أسعار صادرات الأرز قبل الحظر الهندي.

وفي تايلاند، لا يزال مستوى المتساقطات أدنى بـ18% من التوقعات لهذه الفترة، بحسب ما أفاد مكتب الموارد الوطنية المائية. وما زال من المحتمل أن تعوض أمطار متأخرة عن هذا القصور، لكن الوكالة أبدت ((مخاوفها)) من أن يتسبب النينو بجفاف.

إندونيسيا

من جانبها، زادت إندونيسيا وارداتها من الدول المجاورة منذ مطلع العام، بهدف تثبيت الأسعار بالنسبة لمواطنيها بعد البلبلة الناجمة عن التقلبات المناخية وقرار نيودلهي. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ((نريد تعزيز احتياطاتنا الاستراتيجية من الأرز، لكن حتى الواردات باتت معقدة، لم تكن الحال كذلك من قبل)). ويعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكثر فقراً تناول كميات أقل من الطعام.