طيران الإمارات توسع خدمة الطلب المسبق للوجبات على الطائرة

أعلنت طيران الإمارات توسيع خدمة الطلب المسبق للوجبات على متن الطائرة، وتوفيرها على الرحلات من وإلى العديد من الوجهات الأوروبية وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة بعد الإطلاق الناجح لهذه الخدمة على خطوط المملكة المتحدة والردود الإيجابية من المسافرين.

والمدن الأوروبية التي أصبح مسافروها يتمتعون الآن بهذه الخدمة هي: وارسو وفينيسيا وروما وبولونيا وبراغ وفيينا وموسكو واسطنبول ودبلن وهامبورغ وسانت بطرسبرغ وبروكسل ومدريد، بالإضافة إلى سيشيل وموريشيوس.

وسوف تواصل طيران الإمارات تعميم هذه المبادرة عبر مزيد من خطوطها العالمية في الأشهر المقبلة. وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار الطبق الرئيسي مسبقاً، قبل مدة 14 يوماً وحتى 24 ساعة من موعد رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل ويساعد في الحد من هدر الطعام.

وتتيح طيران الإمارات لركابها تجربة تناول طعام راقية في الأجواء، حيث يتصفح المسافرون الموقع الشبكي أو تطبيق طيران الإمارات للاطلاع على قائمة الوجبات واختيار الأطباق التي يفضلونها.

ويستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة للاطلاع على طلبات الوجبات وتزويد الركاب باختياراتهم من الأطباق الرئيسية. ويمثّل الطلب المسبق للوجبات إضافة نوعية إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات العملاء وتقارير طاقم الطائرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على رحلات طيران الإمارات، والتي تسهل تخطيط القوائم والتحميل الأمثل للطعام وتقليل النفايات.

وتشكل المبتكرات والخدمات الرقمية على الأرض وفي الأجواء محوراً أساسياً لدى طيران الإمارات. ويُعد ابتكار خدمة الطلب المسبق للوجبات إضافة جديدة إلى وسائل الراحة التي يتمتع بها ركاب طيران الإمارات.

فبالإضافة إلى إنجاز إجراءات السفر على الموقع الشبكي وعبر التطبيق، وخيار بطاقات الصعود الرقمية وإدارة مسار الرحلة، يمكن للمسافرين أيضاً الاطلاع على قوائم الوجبات الرقمية مسبقاً.

والانضمام إلى سكاي واردز للوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية على متن الطائرة، وقضاء بعض الوقت في وضع قائمة تشغيل الأفلام والبرامج التليفزيونية والموسيقى المفضلة المتوفرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، ومن ثَمّ مزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.